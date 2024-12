O mercado de pilotos da Fórmula 1 para a temporada de 2025 que, em tese, está mais calmo, apenas podendo ter mudanças na Red Bull e RB, pode ser novamente agitado de maneira inesperada.

Segundo Mariana Becker, um dos principais assuntos no paddock de Yas Marina, palco do GP de Abu Dhabi deste fim de semana, uma troca surpreendente pode acontecer.

Segundo a repórter da Band, Carlos Sainz poderia ir para a Mercedes e Andrea Kimi Antonelli ir para a Williams na temporada de 2025.

O italiano vem sendo tratado por Toto Wolff como o futuro grande astro da F1 e foi anunciado como sucessor de Lewis Hamilton na Mercedes. Ao mesmo tempo, Sainz foi o piloto que acabou dando lugar ao heptacampeão mundial na Ferrari.

Mais tarde, pouco antes da largada da corrida em Yas Marina, a própria repórter perguntou ao dirigente da Mercedes que negou categoricamente.

