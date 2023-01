Carregar reprodutor de áudio

O carro de 2023 da Ferrari gera rumores que são abastecidos todos os dias. Nesta semana, a imprensa italiana afirmou que o modelo que será usado nesta temporada da Fórmula 1 ganhou 30 cavalos de potência com sua nova unidade potência.

Além disso, também foi ventilado que a equipe vai encolher os radiadores, assim o carro ficará mais leve e fará com que a velocidade de reta aumente - ponto onde a escuderia italiana perdeu para a Red Bull no campeonato do ano passado. Agora, o site italiano Form1a.uno alega que os dados de simulação do modelo de 2023 são muito melhores do que os apresentados pelo F1-75 de 2022.

O relatório afirma que o novo carro é "pelo menos" um segundo mais rápido em relação ao modelo do ano passado.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

A apresentação do modelo de 2023 - que ainda não tem um nome confirmado - está marcada para o dia 14 de fevereiro já sob a direção de Fred Vasseur, francês que assumiu o comando da equipe no lugar de Mattia Binotto. O novo chefe de equipe do time italiano terá como missão nesta temporada levar a Ferrari à conquista do mundial de construtores que acabou escapando em 2022.

Além disso, Vasseur também trabalha na garantia para a permanência de Charles Leclerc na equipe de Maranello. O contrato do monegasco se encerra no fim de 2024 - assim como o de Carlos Sainz - e o plano é seguir o rumo da Red Bull e da McLaren e garantir uma extensão de vários anos com a joia do time.

A Ferrari chega para 2023 com a missão de juntar um carro mais potente a um motor que não dê tantos problemas como aconteceu na temporada anterior onde, em grande parte das corridas, os pilotos acabaram sendo prejudicados pela falta de confiabilidade da unidade de potência.

