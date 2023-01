Carregar reprodutor de áudio

Lando Norris se tornou uma das apostas do mundo da Fórmula 1 quando se olha para o grid e aponta quem tem 'pinta' de que será o próximo campeão do mundo. Em alta na McLaren, o britânico resolveu abrir o jogo e falar sobre os problemas mentais que enfrentou quando chegou a categoria, lá em 2019.

Norris foi a escolha da equipe de Woking para substituir o bicampeão mundial, Fernando Alonso - movimentação que acabou pegando todo mundo de surpresa. Já sob o comando de Zak Brown, o time papaia preferiu apostar na juventude após uma última passagem ruim do espanhol.

Em recente entrevista à revista GQ, o britânico falou sobre o difícil começo na categoria, não em relação ao desenvolvimento na pista, mas função do seu crescimento pessoal. E revelou que suas próprias atitudes na maneira de lidar com seus sentimentos faziam questionar sua capacidade como piloto.

“Foi uma escolha falar sobre isso, porque lutei muito em 2019 e 2020”, disse. "Eu simplesmente não sabia como lidar. Guardei tudo pra mim e isso realmente prejudicou minha autoconfiança, que atingiu o nível mais baixo de todos os tempos. Duvidei de mim mesmo. Sou bom o suficiente para estar na Fórmula 1?", confessou.

Atualmente vinculado à McLaren até o fim de 2025 e vindo de duas temporadas onde foi claramente superior a seu então companheiro de equipe Daniel Ricciardo, Norris chega à temporada de 2023 com a moral alta tendo sido o melhor 'do resto' ao fechar o ano passado em sétimo lugar e ter sido o único piloto fora das três equipes de ponta a conquistar um pódio.

As duas temporadas como líder do esquadrão papaia, sendo o principal responsável pelos pontos conquistados pela McLaren em 2021 e 2022, deram a Norris a confiança perdida no início.

"Você nunca vai agradar a todos, tem gente que te apoia e gente que não, eu sei que estou fazendo o melhor que posso", concluiu.

