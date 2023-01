Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 está procurando usar a aerodinâmica ativa sob os regulamentos técnicos de 2026 para compensar a perda de downforce que os carros sofrem quando estão um atrás do outro para melhorar a atratividade das corridas num futuro próximo.

A categoria revisou seu conjunto de regras técnicas para a temporada de 2022 em uma tentativa de reduzir a quantidade de downforce perdida quando os carros estavam se 'caçando', permitindo que eles se aproximassem e tentassem mais ultrapassagens. As mudanças foram amplamente elogiadas pelos pilotos, enquanto a Pirelli relatou que o número de ultrapassagens aumentou de 599 na temporada de 2021 para 785 no ano passado.

Mas a atenção já está voltada para as próximas grandes mudanças nas regras técnicas, previstas para 2026, quando a F1 também apresentar sua próxima geração de unidades de potência. A aerodinâmica ativa está sendo avaliada como uma forma de melhorar a eficiência dos carros, mas também pode ser usada para influenciar a competição na pista e impedir vitórias desenfreadas.

Falando na Autosport International na semana passada, o diretor técnico da Fórmula 1, Pat Symonds, disse que o desempenho dos carros de 2026 seria “ainda melhor do que os carros de 22”.O DRS deve continuar fazendo parte do pacote de regras, mas Symonds explicou como a aerodinâmica ativa pode ser usada para aumentar o downforce e compensar a quantidade perdida quando o carro segue de perto o que está à frente.

“Não vamos perder o DRS, porque há aerodinâmica totalmente ativa no carro de 26”, disse Symonds. “DRS é redução de arrasto. O que sempre achei que deveríamos fazer é aumentar o downforce. Por que o que o carro atrás faz? Sim, ele perde um pouco de arrasto, mas o que realmente o segura é o fato de perder força aerodinâmica.

“Nossa ideia agora é aumentar o downforce de volta para onde deveria estar se o carro da frente não estivesse lá.”

Verstappen used Jeddah's long DRS zones to pass Leclerc for the Saudi GP win last season Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

O objetivo seria permitir batalhas ainda mais próximas na pista, que Symonds disse ser o foco, em vez de garantir que haja uma ultrapassagem de forma facilitada.

“Todo mundo fala em ultrapassagem, mas para nós, a ultrapassagem é o fim da batalha”, disse Symonds. “É a batalha que é interessante, é a imprevisibilidade - 'ele vai passar?' E eu sei que muitas pessoas criticam o DRS, e esse é o problema do DRS, ele pode facilitar muito uma ultrapassagem."

“Por outro lado, quando você não o tem, como na corrida de Imola, quando a FIA estava muito relutante em ativar o DRS, você tem algumas provas chatas. É uma questão de acertar.”

As equipes devem ter uma primeira olhada nos regulamentos de chassis planejados para 2026 em uma reunião no final deste mês. Embora Symonds tenha dito que o carro de 2026 seria “bastante convencional”, ele revelou que a equipe técnica começou com uma tela em branco que o viu explorar uma série de caminhos radicais.

“Quando estudamos o projeto de 26, tínhamos outra folha de papel em branco e investigamos todo tipo de coisa”, disse ele. “Na verdade, voltamos a um carro de efeito solo com contorno para ter uma ideia de onde estava o limite. Nós olhamos para carros de fãs, todos os tipos de coisas estranhas. Mas o carro de 26 será bastante convencional, porque é assim que queremos que seja.”

