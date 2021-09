A Fórmula 1 divulgou novas imagens em 360º da batida entre Lewis Hamilton e Max Verstappen no GP da Itália do último domingo, que mostram como que o pneu traseiro direito do holandês passou por cima da cabeça do heptacampeão, comprovando a efetividade do halo neste momento.

Hamilton saiu da batida apenas com dores no pescoço após mais uma colisão com o rival na luta pelo título enquanto eles lutavam por posição na primeira chicane na metade da prova em Monza.

Fotos publicadas após a corrida mostram a roda de Verstappen acertando o capacete de Hamilton, mas as imagens divulgadas pela F1 nesta terça (14) mostram de modo mais próximo como tudo aconteceu.

Com foco nas câmeras 360 graus que todos os carros carregam no bico, as imagens mostram o carro de Verstappen subindo no lado esquerdo de Hamilton. De primeira, o halo da Mercedes é atingido pela área do assoalho logo atrás do sidepod da Red Bull, mas a força do impacto leva o RB16 pra cima do carro alemão.

Com a Red Bull subindo, e depois caindo um pouco para a esquerda com a parte debaixo do assoalho escorregando, é possível ver a área próxima da cabeça de Hamilton.

É neste momento que a roda traseira direita de Verstappen, que raspou na parte de cima da cobertura do motor de Hamilton, segue em frente e cai, acertando o capacete do heptacampeão.

É possível notar a cabeça de Hamilton sendo forçada para baixo e para a frente, antes da Red Bull seguir adiante, terminando com o bico na caixa de brita.

Falando após o GP da Itália, Hamilton deixou claro o quão sortudo se considera com a batida, e que tem certeza do papel que o halo teve em evitar uma lesão mais perigosa ou até mesmo a sua morte.

"Graças a Deus pelo halo que, no final das contas, acredito que tenha salvado a mim e ao meu pescoço. Acho que, no momento, foi um grande impacto, mas eu só conseguia pensar se poderia continuar".

Fotos de Hamilton saindo do carro após a batida mostram que o impacto com a roda de Verstappen quebrou alguns partes de seu capacete.

A câmera 360º de Verstappen mostra os momentos após o incidente, com o holandês caindo e tentando sair para voltar à corrida antes de desistir e sair do carro.

RETA FINAL: Caótica F1 na Itália, escalada da rivalidade Verstappen x Hamilton e glória de Ricciardo

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: