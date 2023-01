Carregar reprodutor de áudio

Novo chefe da Williams, o ex-Mercedes James Vowles acredita que o projeto da Andretti Global com a Cadillac pode ter sua entrada permitida "se agregar valor à Fórmula 1", mostrando um posicionamento mais favorável que o de outras equipes até então.

A Andretti segue com seu projeto de entrar na F1 em 2026, quando a categoria entrará em uma nova era de motores. No entanto, a FOM e boa parte das equipes não querem que uma nova equipe entre no esporte por defenderem a manutenção do sistema atual.

O grid atual conta com 10 equipes, e a F1 defende que é preciso primeiro garantir a saúde financeira destas antes de considerar a entrada de novas escuderias. Mas Vowles, anunciado recentemente como o novo chefe da Williams no lugar de Jost Capito, acredita que a entrada da Andretti-Cadillac pode ser positiva, mas antes ele quer ver provas de que isso fortalecerá o esporte.

Andretti logo, Andretti Formula E Team car Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Estamos sempre abertos para desenvolver ainda mais o esporte, que vem melhorando financeiramente cada vez mais. Agora, para alguém se juntar a nós, temos que garantir que eles vão contribuir para o crescimento, para que todos se beneficiem ou, pelo menos, não percam nada".

"O projeto Andretti-Cadillac parece interessante. Só precisamos ver como eles contribuirão para o desenvolvimento do nosso esporte e como será esse crescimento".

F1: WIILIAMS será a ‘MERCEDES B’? Como NOVO CHEFE pode tirar equipe do BURACO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #213 – Briga por 11ª equipe escancara crise entre FIA e F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music