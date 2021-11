O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que os novos fabricantes não devem ter um passe livre para o sucesso garantido na Fórmula 1, enquanto as negociações continuam sobre as futuras regras de motores.

Os comandantes da F1 e a FIA estão em discussões detalhadas com os atuais fabricantes sobre os novos regulamentos de unidades de potência de 2026.

Embora o esporte planeje manter o conceito turbo-híbrido, é provável que o complicado e caro MGU-H seja abandonado para evitar que atue como um impedimento para novos participantes.

Mas, embora o Grupo Volkswagen seja o favorito para dar o salto para a F1, ainda existem algumas questões pendentes que dividem os fabricantes de automóveis atuais e os de fora.

Em particular, a ideia de dar uma ajuda aos novos participantes, não sendo restringidos no orçamento ou nos limites de desenvolvimento, não recebeu apoio total.

Além disso, há desacordo sobre se a Red Bull deve ser classificada como uma nova fabricante em meio a seus planos de assumir o projeto da Honda.

Embora equipes atuais, como a Mercedes, estejam dispostas a fazer concessões para atrair novos fabricantes, Wolff deixa claro que há limites quanto à quantidade de acomodação que deve ser oferecida.

E ele está inflexível de que, embora alguma ajuda deva ser oferecida para garantir que os recém-chegados não sejam condenados a um desempenho ruim, ele acredita que é essencial que o sucesso na F1 seja conquistado com esforço e não com algo adquirido.

“Acho ótimo termos fabricantes fortes que estão demonstrando interesse em entrar no esporte”, disse ele. “Obviamente, nenhuma dessas grandes montadoras quer entrar e enfrentar uma situação em que são altamente não competitivas e, portanto, precisamos ter sistemas implementados que mitiguem esses riscos muito grandes.”

“Mas, por outro lado, a F1 é a Liga dos Campeões, e ninguém pode esperar entrar na Liga dos Campeões pela primeira vez e chegar direto à final e voltar para casa com o grande troféu.”

“Estamos lá há muito tempo, investimos muito dinheiro, suor e sangue e resultados terríveis para nos levar onde estamos.”

“Veja a história da Mercedes nos primeiros três anos dessa equipe de trabalho. Veja os terríveis anos Honda que eles enfrentaram, ou os dias da Renault. Todos nós tivemos que lutar seu caminho para finalmente ganhar corridas e campeonatos. Portanto, é um equilíbrio delicado que precisamos acertar para atrair os recém-chegados como fabricantes de unidades de potência.”

Wolff acredita que o erro que os fabricantes anteriores que abandonaram a F1 cometeram é não dar aos seus projetos tempo suficiente para serem bem-sucedidos.

“Acho que todo mundo reconhece que você não pode simplesmente vir e conquistar, mas é preciso dar um tempo”, explicou. “E é isso que, no passado, muitos fabricantes não entendiam bem.”

“Quando você olha para a Toyota, Honda e BMW como experiências passadas próximas, todo o dinheiro, todo o recurso são irrelevantes se você não der ao projeto tempo suficiente.”

“Acho que todo mundo que entra na F1 como uma equipe ou como fabricante de unidades de potência precisa entender isso. Precisa de tempo. E isso torna o esporte muito atraente: simplesmente não é fácil de vencer.”

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.