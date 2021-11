O 2 de novembro de 2008 jamais sairá do imaginário brasileiro. O GP do Brasil daquele ano também decidia o título do campeonato. Lewis Hamilton, apenas em seu segundo ano na Fórmula 1, chegava a Interlagos com sete pontos de vantagem sobre Felipe Massa, o que significava que um quinto lugar o colocaria pela primeira vez como campeão.

Massa, que foi o pole position e dominou a corrida, fez o que era necessário, venceu e torceu para que o então jovem inglês não conseguisse o resultado necessário.

E quase deu. Enquanto Massa cruzava a linha de chegada na frente, Hamilton se aproveitava dos pneus slick de Timo Glock no começo de uma chuva que assolava o autódromo paulistano e conseguia a posição que lhe dava o título.

As imagens captadas das comemorações dos boxes de Ferrari e McLaren impressionam até hoje, bem como o papel do piloto alemão no imaginário do fã brasileiro. Por boa parte deste 2 de novembro, a palavra ‘Glock’ esteve nos trending topics no Twitter, também motivado pela lembrança do perfil oficial da McLaren na rede social e o famoso "Is that Glock?!".

Esta também foi a ocasião em que o Brasil esteve mais perto de um título da F1 após a era Senna. O País teve sua última vitória na categoria máxima do automobilismo no ano seguinte, com Rubens Barrichello em 2009 na Itália e não tem um representante em tempo integral desde a saída do próprio Massa ao final de 2017.

Massa recorda decisão de campeonato de 2008

