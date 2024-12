Oscar Piastri afirmou que a penalidade de Max Verstappen "fala por si só" no GP de Abu Dhabi de Fórmula 1. Piastri teve um incidente na primeira curva com Max Verstappen, que o tirou da frente, e isso resultou em uma penalidade de dez segundos para o holandês na corrida em Yas Marina.

O australiano foi forçado a voltar da última posição e, apesar de ter tido outra batida com Franco Colapinto, que fez com que o argentino abandonasse e também causou uma penalidade de dez segundos para ele, conseguiu chegar na zona de pontos.

"Aconteceram muitas coisas", disse em uma conversa com o Motorsport.com e outros veículos de mídia, descrevendo sua largada de domingo como "bastante infeliz". Ele largou da segunda colocação, mas o acidente na primeira volta e a estratégia de duas paradas fizeram com que ele tivesse que se contentar com o décimo lugar.

"A primeira curva foi o que foi", continuou ele. "O reinício [após o safety car virtual] com Franco [Colapinto] eu ainda tenho que analisar. Acho que avaliei mal onde todos iriam frear, muita coisa aconteceu naquela zona de frenagem e acho que errei, foi o início de uma corrida bem difícil."

No momento do incidente com Verstappen, o australiano já sabia que teria uma tarde complicada: "Eu sabia que tinha que trabalhar para voltar à frente, mas foi um sofrimento."

O tetracampeão pediu desculpas a Piastri, embora o australiano tenha preferido não comentar muito, já que a penalidade falou por si só: "Não houve muito contato naquela curva, Max pediu desculpas e a penalidade fala por si só. Para mim, não foi a melhor maneira de terminar a temporada, mas para a equipe não poderia ter sido melhor".

A McLaren conquistou o título de construtores pela primeira vez desde 1998, com Mika Hakkinen e David Coulthard, quando o australiano ainda nem era nascido, portanto, é algo com o qual ele ainda não se conformou.

"Minhas costelas se recuperaram, mas talvez eu deva ficar longe de Zak [Brown], caso ele me abrace com força. Tenho certeza de que quando eu voltar e vir todo mundo, vou começar a perceber".

"Como pilotos, queremos ser campeões do mundo, mas também está muito claro o quanto o campeonato de construtores significa, e quando pudermos comemorar com as milhares de pessoas na McLaren e na Mercedes HPP [divisão de motores da Mercedes], isso realmente vai se encaixar e o sentimento de orgulho estará lá", conclui.

