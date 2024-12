Lando Norris foi o vencedor do GP de Abu Dhabi, mas terminou a temporada com o vice-campeonato, 63 pontos atrás do tetracampeão, Max Verstappen na classificação de pilotos da temporada de 2024 da Fórmula 1.

Olhando para o futuro, Norris precisará enfrentar diretamente o holandês a partir da primeira rodada do próximo ano se quiser realmente lutar pela soberania na F1 - uma tarefa que ele admitiu após a corrida que nunca é simples.

"Enfrentar Max em qualquer estado sempre será complicado. E ninguém se diverte correndo com Max", admitiu.

Apesar do 'caminho de pedra' enfrentado na disputa com Verstappen, Norris também sentiu que talvez tenha sido o que mais aprendeu com as duras batalhas.

E, embora sua admiração por Verstappen seja óbvia, ele também observou que a etapa do México representou algo "como um ponto de virada quando provou que nem tudo o que ele faz é perfeito" - referindo-se às duas penalidades de 10 segundos que Verstappen recebeu.

No final das contas, Norris sentiu que deu um grande passo na direção certa em 2024, embora, se quiser disputar a coroa em um ano, ele saiba que tem trabalho a fazer.

"Esta temporada foi a minha melhor temporada em termos de desempenho, pessoalmente", disse.

"Foi boa o suficiente? Provavelmente não. Mas quando você olha para o meu próprio desempenho e para os meus desempenhos nos treinos classificatórios, por exemplo, eles foram quase duas vezes melhores do que no ano passado, especialmente em comparação com os outros caras exatamente com o mesmo carro", conclui.

