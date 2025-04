A situação de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 não está fácil. O brasileiro foi eliminado no Q1 na classificação do GP do Bahrein e vai largar na penúltima fila. Seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, será 16° após volta no Q2 ter sido deletada.

"O equilíbrio estava sob controle, a sensação era muito boa. O carro parecia ótimo e eu só senti... Um pouco fora do controle, não tive confiança no carro e fui eliminado", disse Bortoleto após eliminação.

"A gente tinha como referência o TL2. Condições parecidas e… a sensação foi completamente diferente. A janela é tão pequena… e é quase impossível. Ontem conseguimos acertar dentro da janela, mas não dá pra confiar em uma janela tão pequena. Precisamos trabalhar para ter um equilíbrio mais previsível e constante."

Para a Band, o brasileiro ainda comentou sobre a performance de Hulkenberg: "Nico conseguiu colocar um pouquinho melhor, ele usou 3 sets de pneus, então tinha uma tentativa a mais". No entanto, o alemão fez o Q2 com pneu usado e não chegou ao Q3.

Sobre seu próprio resultado, Bortoleto disse não ter ficado impressionado. "O carro é muito imprevisível, muda muito de uma temperatura pra outra, estava bem diferente de ontem. Fiz uma volta ok, errei um pouquinho na curva 1, mas sinceramente é o lugar mais ou menos que é pra gente estar".

PIASTRI BATE RUSSELL e é o POLE barenita! Norris 6º, Max 7º, BORTOLETO 18º. Hamilton 9º x Leclerc 3º

Watch: F1 AO VIVO: Tudo do QUALI no BAHREIN | Q4

Max vem para o penta ou vitória é OCASIONAL? Bortoleto vítima, Ferrari devendo! Fred Sabino, da Band

