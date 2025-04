F1: Norris explica decepcionante sexto lugar no Bahrein

Depois de sessões sólidas de treinos durante todo o fim de semana de corrida do GP do Bahrein da Fórmula 1 e de grandes expectativas, a McLaren só conseguiu colocar um de seus pilotos na primeira fila do grid, com Lando Norris terminando em P6.

Seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, terminou seu impressionante sábado na pole, seguido por George Russell, da Mercedes, e Charles Leclerc, da Ferrari.

Apesar de terminar no topo da tabela de tempos ao lado de seu companheiro de equipe durante os treinos, Norris cometeu um erro na Curva 1 na única volta que contava.

Conversando com a Sky Sports F1 após a Q3, ele ficou incrivelmente desapontado com seu desempenho.

"Não fui nem um décimo mais rápido", lamentou. "Simplesmente não sou rápido o suficiente".

Quando lhe perguntaram onde e por que ele "não era rápido o suficiente", ele simplesmente apontou para si mesmo.

"Aqui", disse ele. "Sinceramente, não faço ideia. Não faço ideia, só não sou rápido o suficiente".

"É apenas mais um dia. Vamos analisar as coisas, ver por que eu estava com tanta dificuldade hoje e tentar novamente amanhã".

Perguntaram-lhe ainda o que ele precisa fazer para se recuperar para amanhã, e ele respondeu:

"Nada. Vou dormir".

Karun Chandhok, comentarista da Sky Sports F1, analisou o ritmo do britânico em comparação com seu companheiro de equipe:

"Ele parece ter ficado para trás. Ele parece ter ficado para trás desde o TL2. Ele também estava atrás no Q2. Ele perdeu três décimos no primeiro setor, por isso teria ficado próximo de George, mas ainda estaria atrás de Oscar - e você não quer ser superado por seu companheiro de equipe.

"Para ser o sexto no grid em um fim de semana em que falamos de um McLaren com dois pilotos e de uma batalha entre equipes, ele agora tem mais quatro pessoas na frente".

Ao contrário do atual líder do campeonato, Piastri se sente confiante antes de sua campanha no Bahrein.

"Eu me senti confiante durante praticamente todo o fim de semana", disse ele na entrevista pós-qualificação. "O TL1 foi uma experiência, para todos nós, acho, parecia mais um carro de rali do que um carro de F1".

"Mas, a partir daí, me senti muito confortável com o carro. No TL3, tivemos um bom ritmo. Na classificação, os outros se aproximaram um pouco mais do que eu queria, mas ainda assim consegui dar as voltas necessárias, o que foi o mais importante no final. Portanto, estou muito, muito feliz".

Perguntaram a ele como poderia aproveitar ao máximo sua vaga com o outro piloto papaia largando tão atrás dele:

"Vamos ver. Tenho que chegar à Curva 1 em primeiro, então vamos ver o que acontece. Mas me senti confortável durante todo o fim de semana e não há lugar melhor para começar do que na pole. Não tenho palavras para agradecer à equipe pelo carro que me deram e estou animado para a corrida de amanhã".

