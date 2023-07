F1: O que esperar da nova regra de pneus para o GP da Hungria

O GP da Hungria deste fim de semana verá o primeiro uso dos novos regulamentos alternativos de alocação de pneus da Fórmula 1, depois que a estreia originalmente planejada em Ímola foi perdida devido ao cancelamento da corrida.

As regras são projetadas para melhorar as credenciais de sustentabilidade da F1, reduzindo o número de conjuntos que a Pirelli tem que trazer para cada fim de semana, ao mesmo tempo em que potencialmente cria alguma variedade estratégica no dia da corrida.

O formato também será testado no GP da Itália antes que seu impacto seja avaliado pela FIA e um uso mais extensivo no futuro seja considerado.

A alocação padrão de fim de semana de pneus secos é de 13 conjuntos, compostos por dois duros, três médios e oito macios.

De acordo com as novas regras, os pilotos receberão apenas 11 conjuntos, com três duros, quatro médios e quatro macios. Um conjunto deve ser devolvido após o TL1, outro após o TL2 e mais dois após o TL3. Os pilotos devem manter um conjunto de duros e um conjunto de médios para o dia da corrida, mas devem terminar com dois conjuntos de cada e, portanto, mais opções para a estratégia de corrida.

Crucialmente, agora é prescrito como as equipes usam os pneus na classificação. Eles só podem usar duros no Q1, médios no Q2 e macios no Q3.

Um formato semelhante também foi adotado este ano para a disputa da sprint e, como foi o caso no sábado na Áustria, se a sessão for declarada molhada, as restrições aos slicks serão anuladas.

A Pirelli adicionou outro elemento ao ir um passo mais macio do que no ano passado e levar seus compostos C3, C4 e C5 para a Hungria, tentando fazer o mesmo em Ímola. Em outras palavras, os médios de Budapeste do ano passado são os duros deste ano.

A Ferrari mechanic with some tyre stacks Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Com a alocação alternativa de pneus, todas as equipes terão dois conjuntos de duros, dois conjuntos de médios e dois conjuntos de macios para a corrida”, observou Mario Isola, da Pirelli, no início deste ano.

“Assim, podemos dar um passo mais macio e, mesmo que isso aumente o número de paradas, eles têm pneus suficientes.

“Com o sistema atual, não quero dizer que é arriscado, porque eles têm que fazer mais pit stops, mas se vierem para a corrida com apenas um conjunto de duro, um definido para médio e todo o resto é macio, e o macio é muito macio, não é ideal para a corrida. Então temos uma situação que não é natural e não é o que queremos.

“Se funcionar, a gente mantém [as regras], se não funcionar, a gente volta. A abordagem é a correta porque, infelizmente, mesmo que você tente prever qualquer detalhe possível, sempre há algo que não é previsível.”

As equipes passaram muito tempo estudando qual seria o impacto dos regulamentos antes de Ímola e, neste fim de semana, voltaram ao dever de casa.

“Isso, definitivamente, aumentará o desafio”, disse o engenheiro sênior de estratégia de corrida da Mercedes, Joseph McMillan. “Quando se trata de classificação, geralmente estamos focados em como tirar o melhor proveito do pneu macio em uma única volta.

“Isso inclui avaliar qual é a preparação ideal do pneu, qual é o perfil da melhor volta, entre outras coisas. Agora devemos pensar nisso para três compostos diferentes.”

Como resultado, as equipes podem adotar abordagens diferentes para usar as sessões de treinos.

“Provavelmente veremos uma corrida muito mais variada nos treinos livres”, disse McMillan. “Sempre fazemos trabalho de volta única em cada composto de pneu. Mas, geralmente, rodar com o pneu duro apenas ajuda os pilotos a ficarem de olho na corrida com o pneu macio. Neste fim de semana, suspeito que haverá mais discussões sobre isso.

“Em termos de planos de corrida, será fascinante ver o que todos fazem. Cada equipe interpreta a coisa ‘óbvia’ a ser feita de maneira ligeiramente diferente. A maneira como eles dividem o tempo e a alocação de pneus entre a qualificação e os preparativos para a corrida será interessante.

“Você não quer se comprometer fazendo seu short run única quando todos os outros estão focados em corridas longas. Você quer evitar o tráfego e não quer ser completamente diferente de todos os outros, pois não tem ideia de onde se compara em termos de ritmo.”

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport, in the Team Prinicpals Press Conference Photo by: FIA Pool

McMillan concorda que as equipes agora terão mais liberdade em termos do que têm disponível para o dia da corrida.

“Com mais conjuntos de pneus médios e duros do que costumamos usar, provavelmente terminaremos com uma alocação de pneus para o GP que parece muito melhor do que em outras corridas”, disse ele.

“É altamente improvável que o C5 macio seja um pneu de corrida. O composto médio e duro provavelmente será o preferido e, com mais conjuntos para jogar, devemos estar em uma posição melhor do que o habitual.

“Normalmente, devemos decidir se queremos um segundo pneu duro, um segundo pneu médio ou um pneu macio. Em várias corridas deste ano, optamos por guardar um segundo conjunto de novos pneus duros para a corrida.

“Embora isso não entre em jogo estrategicamente, é uma decisão importante que todas as equipes devem tomar. No entanto, este provavelmente não será o caso em Budapeste e, após a qualificação, teremos a capacidade de selecionar nossa estratégia sem algumas das limitações que normalmente temos.

“Acertamos uma proposta inicial do que faremos, mas vamos nos adaptar isso ao longo do fim de semana. Também tivemos que fazer uma alteração no código de nossas simulações para que ele entenda esse formato de classificação.”

Todas as equipes estão esperando para ver como os novos regulamentos vão funcionar neste fim de semana.

“Acho que é bom tentar alocações alternativas de pneus”, disse o diretor de desempenho da Aston Martin, Tom McCullough.

“Acho que os pilotos não vão se importar. Já nos eventos sprint, usamos um pouco de compostos diferentes na classificação - obviamente em Baku, não o último com o clima na Áustria.

“Trata-se apenas de como você se adapta para entender os diferentes pneus e tentar dar aos pilotos prática suficiente com os diferentes compostos antes da classificação e ainda ter bons pneus de corrida. Esse é o desafio para todos. Acho interessante fazer algo assim.”

O chefe de desempenho da Williams, Dave Robson, admite alguma frustração por haver uma escolha obrigatória na classificação.

"Teremos que esperar para ver como vai ser", disse ele. "Eu sempre preferia que tivéssemos a liberdade de escolher o que fazemos, para ser honesto. Mesmo que às vezes não tenhamos, pelo menos tivemos essa oportunidade.

“Quanto mais prescrito vem, menos oportunidade há de fazer algo. Mas, como eu disse, estou com a mente aberta para ver como vai ser. Nós vamos descobrir."

