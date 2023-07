Yuki Tsunoda elogiou seu agora ex-companheiro de AlphaTauri na Fórmula 1, Nyck de Vries. Para o piloto japonês, a demissão do piloto foi surpreendente, defendendo que ele merecia mais tempo na equipe já que, nas últimas corridas, vinha construindo sua confiança com o carro.

A demissão de De Vries foi a notícia principal durante a pausa da F1 antes do GP da Hungria, com Daniel Ricciardo assumindo a vaga após somente 10 corridas. Tsunoda disse que aprendeu muito com o holandês, apesar de ser o piloto com mais experiência de F1 dentro da turma, elogiando a capacidade de feedback detalhado de De Vries.

Tsunoda comparou a capacidade de feedback do holandês com a de Niki Lauda no filme Rush, que conta a história da rivalidade do tricampeão com James Hunt na temporada de 1976, falando sobre a sensibilidade exata com carros de rua e de corrida.

"Especialmente com o feedback após as sessões. Com a equipe, como o carro se comportava, era muito específico. Nunca vi um piloto assim, que dizia coisas bem específicas, descrevendo cada detalhe, e fácil de entender".

"Dá para entender porque ele teve tanto sucesso no passado. São coisas assim, que são um pouco limitadas para mim, que eu preciso avançar. E Nyck foi um bom exemplo, uma boa referência sobre o que eu preciso fazer com relação a isso".

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, leave the garage Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Eu vi Rush recentemente. Niki Lauda tinha ótimos feedbacks sobre o carro. Então vejo ele como um Niki Lauda".

Tsunoda disse que estava trabalhando no simulador da Red Bull em Milton Keynes quando soube da troca de pilotos.

"Christian [Horner] me disse pouco antes da notícia sair. Quando nos encontramos na fábrica foi por coincidência, e ele me disse, então não sabia de nada até o dia da divulgação. Já existiam rumores. Então não fiquei muito surpreso. Mesmo assim, fiquei surpreso quando ouvi. Foi rápido".

"Mandei uma mensagem para ele depois. Não sabia o que seria melhor dizer naquele momento, mas disse como me sentia e mostrei meu apreço por ele. E ele me mandou uma resposta bem legal de volta. Obviamente somos amigos. Ele é um cara legal e respeitoso. Respeito muito ele".

Questionado se De Vries merecia mais tempo, respondeu: "Acho que essas 10 corridas, especialmente com algumas que ele não conhecia, então diria que sim. Ele estava fazendo um bom trabalho na minha visão. Posso dizer que, pelo seu tempo de volta e como ele estava se comportando, que ele estava construindo sua confiança. Então sim, é meio surpreendente".

Como demissão de De Vries IMPACTA DRUGOVICH? Veja por que Nyck pode ser PEDRA NO SAPATO de Drugo

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #239 – O que esperar de Ricciardo em retorno à F1? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music