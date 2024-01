F1: O que sabemos do RB20 da Red Bull até o momento?

A Red Bull chega à temporada de 2024 da Fórmula 1 com uma missão dificílima em mãos: dar sequência ao trabalho histórico feito pelo RB19, o carro mais dominante da história da categoria. O RB20 chega nas próximas semanas com as cores e o logo icônico da equipe austríaca, carregando novamente os números #1 e #11 com o objetivo de defender os títulos de campeão.

A equipe ainda não anunciou oficialmente seus planos para o lançamento. Mas, devemos esperar um show car no evento, com o carro oficial indo à pista antes do início da pré-temporada no Bahrein, em 21 de fevereiro.

Em 2023, no lançamento do RB19, a Red Bull fez um grande evento nos Estados Unidos, aproveitando a oportunidade para confirmar a parceria com a Ford na produção dos motores de 2026 em diante. Por isso, devemos ter uma cerimônia menor desta vez.

Por mais que o RB18 e o RB19 tenham sido muito similares, a Red Bull teve como principal diferencial uma redução drástica do peso para 2023, o que fez muita diferença.

Com os problemas da Mercedes e da Ferrari desde o começo de 2023, ficou claro bem cedo para todos que a Red Bull venceria os títulos sem problemas. Por isso, o desenvolvimento do RB19 foi interrompido bem cedo para que o foco ficasse totalmente no RB20.

"Não se surpreendam quando eu disser que o novo carro será uma evolução do atual", disse o engenheiro-chefe Paul Monaghan.

"Seria uma besteira descartar este conceito. Mas, ao mesmo tempo, temos que evoluir. Temos que ser capazes de encontrar tempo de volta. Os rivais estão nos alcançando e, se eles derem um passo adiante, temos que dar um maior".

"No RB20 voltarão as lições aprendidas e as características positivas do carro atual. No ano que vem, no Bahrein, veremos se somos bons o suficiente".

Por sua vez, Max Verstappen falou recentemente sobre o carro no podcast Talking Bulls, ao lado do companheiro Sergio Pérez.

"Vi alguns desenhos. Não é o carro real porque ele ainda não existe, mas parece bom, parece interessante", disse o tricampeão".

Por outro lado, surgiu nesta semana a informação de que a Red Bull havia falhado no crash test frontal do novo carro. Apesar de isso ser algo facilmente solucionado, o fato disso ter acontecido na véspera do fechamento obrigatório da fábrica força a equipe a apertar o cronograma a partir do retorno, que começa gradualmente a partir desta terça (02), com funcionamento total permitido apenas a partir do dia 08.

