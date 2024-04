Em seu último ano na Mercedes antes de trocar as Flechas de Prata pela Ferrari na Fórmula 1 em 2025, Lewis Hamilton faz em 2024 o pior início de temporada de toda sua carreira na categoria -- trajetória iniciada em 2007, na McLaren -- e segue reclamando de seu carro no atual campeonato, o modelo W15.

Para Ralf Schumacher, vencedor de seis GPs de F1 e piloto da categoria entre 1997 e 2007 passando por Jordan, Williams e Toyota, a qualidade de Hamilton não é mais inquestionável e a ida do heptacampeão a Maranello no ano que vem é motivada por dinheiro -- diz-se que ele ganhará R$ 500 milhões por ano.

"Posso entender Lewis: ele queria voltar a ganhar dinheiro de verdade e pilotar para uma marca que tem tantos atrativos os quais ele ainda pode utilizar depois de sua carreira [como piloto]. A pergunta crucial é: o quão bom Hamilton ainda é?", ponderou o ex-competidor alemão e hoje comentarista sobre o inglês.

Ralf Schumacher Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images

"O quão motivado ele está? Espero que se faça todo o possível para que ele se sinta confortável, que seja o nº 1 do time", seguiu o germânico ao portal Sport1, da Alemanha. Neste sentido, aliás, Ralf ponderou que Lewis não deve ter vida fácil contra seu futuro companheiro, o monegasco Charles Leclerc.

"Não acho que Leclerc se veja como um segundo piloto na Ferrari. Para ele, será um teste de resistência. Ele precisa vencer Hamilton, que está mais no fim da carreira devido à idade (atualmente 39 anos)", completou Schumacher.

HAMILTON É DETONADO, Alonso CAUSA, Verstappen reage e SAINZ atira pra todos os lados; Williams SOFRE

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast #4 debate compra da MotoGP / Dorna Sports pela Liberty Media

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!