O segundo assento da Alpine para 2023 ainda segue sem um dono desde que Fernando Alonso anunciou sua ida à Aston Martin no início das férias de verão da Fórmula 1 e Oscar Piastri surpreendeu dizendo que não irá correr pela equipe na próxima temporada. Candidatos para a vaga não faltam, mas se depender do único piloto garantido em Enstone, Esteban Ocon, Mick Schumacher larga na frente dos concorrentes.

Nesta segunda-feira, a Junta de Reconhecimento de Contratos começa analisar a situação de Piastri e, após a decisão ser tomada e publicada, Otmar Szafnauer terá caminho aberto para começar as negociações de forma oficial com o substituto do espanhol. De acordo com o próprio chefe da equipe, 14 nomes estão na lista de "espera", mas apenas quatro realmente interessam.

Para Ocon, o alemão Mick Schumacher seria o nome ideal. O piloto da Haas ainda não teve sua situação definida na escuderia norte-americana e o francês já expressou aos chefes da Alpine seu desejo de ter o amigo pessoal como companheiro de equipe.

"Eu não sei o que a equipe vai decidir", disse Ocon em entrevista após o GP da Bélgica. "Eu disse aos chefes que minha preferência é por Mick Schumacher. Porque se ele não encontrar uma solução, fico muito feliz em me juntar a ele. Ele é um grande amigo meu."

"Mas, novamente, não tenho palavra na decisão que será tomada, é apenas minha opinião. Então, eu pensei que seria legal dizer a eles o que eu gostaria, mas não será um fator."

"Não tenho ideia sobre a situação, mas como não há contrato sendo assinado em lugar nenhum, eu disse que se tentarmos ter Mick seria legal."

Mick Schumacher, Haas VF-22, battles with Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Outro nome que ganhou força recentemente nos bastidores foi o de Pierre Gasly. Mesmo com lugar garantido na AlphaTauri até o fim da próxima temporada, a situação do francês foi consultada por Szafnauer. Porém, vale lembrar que Ocon e Gasly eram grandes amigos, mas desde que começaram a competir no kart a relação entre os compatriotas tomou um rumo diferente e hoje em dia é pautada apenas pelo profissionalismo.

"Nós temos respeito um pelo outro e acho que isso é importante", destacou o francês sobre o piloto da AlphaTauri.

Daniel Ricciardo, peça diretamente afetada pela dança das cadeiras entre Alpine/McLaren também aparece no cenário. O piloto australiano já esteve na base de Enstone quando a equipe ainda era Renault e usava as cores preto e amarelo (2019-2020) antes de se mudar para Woking.

Sobre o ex-companheiro de equipe, Ocon ressaltou: "Eu estou sempre preparado para qualquer desafio, mas tenho certeza de que quem vier também será forte para a equipe e a equipe fará a melhor decisão possível."

