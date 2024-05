A situação na Alpine não está nada favorável e nem com um clima bom na Fórmula 1 após a batida entre os companheiros de equipe Esteban Ocon e Pierre Gasly no GP de Mônaco. De acordo com a Sky Sports, o chefe do time de Enstone, Bruno Famin, está considerando colocar Ocon 'no banco'.

O jornalista do canal, Craig Slater, relatou que a "consequência" apontada por Faman pode ser a substituição de Esteban já no Canadá. O que daria a chance para Jack Doohan, piloto reserva, assumir o posto. A informação ainda não foi confirmada, nem divulgada, pela equipe de forma oficial.

Gasly largou em 10º e Ocon em 11º, com Esteban tentando ultrapassar Pierre na curva que antecede o famoso túnel de Monte Carlo. Entretanto, 'faltou espaço' para a dupla, com Ocon 'voando' após o incidente. Gasly, por sua vez, reclamou bastante da manobra de seu companheiro.

"O que ele fez?!? O que ele fez?!? Por que ele tentou me atacar?!? Meu deus...", gritou Pierre via rádio. Após investigação do 'lance' por parte dos comissários desportivos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), foi aplicada punição de 10s a Ocon -como abandonou o evento de Mônaco, Esteban terá penalidade de cinco posições no grid da próxima etapa, no Canadá, em duas semanas.

Pelas redes sociais, Esteban foi até as redes sociais e se desculpou pelo ocorrido: ""O incidente de hoje foi minha culpa, a diferença foi muito pequena no final e peço desculpas à equipe por isso. Esperando uma pontuação merecida para a equipe hoje".

Em entrevista, o chefe da Alpine, Famin, disparou duramente contra o piloto: "O ataque de Esteban Ocon foi completamente fora das circunstâncias, é exatamente isso que não queríamos ver. Vamos avaliar as consequências e vamos decidir imediatamente".

Doohan, que pode se 'beneficiar' disso, está em negociações com a Alpine para uma vaga na próxima temporada, uma vez que os rumores sobre uma possível saída de Gasly e Ocon estão cada vez maiores.

