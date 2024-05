A confusão sobre sua posição levou Fernando Alonso a acreditar que havia garantido um ponto no GP de Mônaco de Fórmula 1, até ser informado de que terminou em 11º.

O piloto da Aston Martin passou grande parte da corrida jogando em equipe para construir uma vantagem para Lance Stroll, que o canadense poderia usar para abandonar seus pneus médios e preservar sua posição.

O entendimento de Alonso era que se tratava do ponto do 10º lugar e, quando Stroll teve um pneu furado, o espanhol acreditou que era sua a responsabilidade de salvar um ponto na corrida.

Isso o levou a se defender com sucesso de Daniel Ricciardo, apesar de estar com pneus médios desgastados que ele conseguiu persuadir durante a corrida, mas foi castigado quando descobriu que não seria recompensado pelos seus esforços.

“Fiquei confuso porque quando [aumentamos a diferença] e Lance estava na minha frente após os pit stops, eles disseram: ‘ok, garantimos o 10º lugar’. Temos feito tudo isso até o último ponto”, explicou Alonso.

“Então Lance teve o furo e eu disse: 'Oh, agora tenho toda a responsabilidade sobre meus ombros com pneus muito velhos para trazer esse ponto de volta para casa.' Eu corri por 50 voltas pensando que estava em 10º.

“E então, quando cruzei a linha e eles me disseram P11, eu disse: 'Oh, então, uh, todo esse estresse por nada.' Mas de qualquer forma, isso me manteve vivo.

"Não sei por que isso aconteceu. Quando a bandeira vermelha apareceu, Lance estava em 10º, eu em 12º. E então, a certa altura, eles restabeleceram Sainz na P3, então estávamos em 12º e 14º, deveríamos estar em 13º e 14, mas Lance estava na frente de Daniel que ele não deveria estar.

“Portanto, não sei em que posição comecei e não sei em que posição estava pilotando.”

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso considerou que a natureza da corrida deveria mais uma vez trazer à tona o debate sobre a troca de pneus sob bandeira vermelha.

Ele sentiu que isso negava à corrida "o único ponto de interesse" e sentiu que ir até o final com o composto médio, tendo largado com pneus duros, era um risco que acabou não se concretizando.

“Quando há uma bandeira vermelha e você troca os pneus e vai até o fim, o único ponto de interesse em uma corrida de Mônaco são os pit stops que você tem que fazer ", afirmou Alonso.

“Talvez reabra as conversas de quando há bandeira vermelha, não trocar pneus ou ser obrigado a ter o mesmo pneu ou algo assim, porque senão tem certas ocasiões que a corrida fica comprometida.”

"No nosso caso, foi muito azar novamente. Acho que não tivemos ritmo. Foi um fim de semana ruim. Não há dúvida disso. Não podemos esconder nosso desempenho, mas também não podemos esconder que tivemos muito azar."

“Começamos com pneus duros só para chegar bem no final e ter uma estratégia alternativa. Há bandeira vermelha, então temos que colocar o médio e fazer 78 voltas com o médio, que é uma estratégia kamikaze, mas foi a única maneira de tentar marcar alguns pontos."

