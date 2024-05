Após mais uma derrota na temporada 2024, agora no GP de Mônaco, o ex-piloto Jos Verstappen foi bem crítico ao momento vivido pela Red Bull, afirmando que o período de domínio da equipe austríaca na Fórmula 1 chegou ao fim.

A Red Bull começou 2024 como favorita para levar novamente ambos os Mundiais e, embora tenha tido um desempenho relativamente bom nas primeiras corridas, as coisas começaram a mudar nas últimas semanas.

Após a vitória de Carlos Sainz na Austrália, a Red Bull viveu dias complicados nas três últimas etapas, perdendo para Lando Norris em Miami e Charles Leclerc em Mônaco, além de um triunfo suado em Ímola após Max Verstappen enfrentar problemas no carro.

E embora sejam necessárias mais algumas corridas para se ter uma visão mais clara, Jos é categórico ao falar que a fase áurea do time austríaco acabou.

"Os dias de domínio da Red Bull parecem ter acabado", diz em entrevista ao De Telegraaf. "Acho que eles deveriam se concentrar na corrida e na comunicação entre eles, em vez de pensar em coisas desnecessárias".

"Haverá corridas em que a Red Bull estará em uma boa posição, mas estou interessado em ver como eles resolverão esse problema. A Red Bull precisa perceber o que está acontecendo porque a Ferrari e a McLaren estão diminuindo a diferença".

"Max conseguiu compensar isso até agora, mas [Sergio] Pérez está ficando cada vez mais para trás".

