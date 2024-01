F1: Osaka ameaça continuidade de Suzuka no calendário; entenda

A cada ano, mais e mais corridas se juntam ao calendário da Fórmula 1, a maioria delas em novos locais que nunca receberam uma corrida da categoria antes e, muitos, em circuitos de rua que aproximam a maior categoria do automobilismo mundial dos fãs que andam livremente pelas ruas.

No entanto, isso é um perigo para algumas das pistas tradicionais com uma longa história, como aconteceu recentemente com Madri, que, por meio de uma corrida de rua, parece estar muito bem posicionada para tirar do Circuito de Barcelona-Catalunha o privilégio de ser a casa da F1 na Espanha.

Mas Barcelona não é o único circuito histórico ameaçado, pois no Japão, o circuito onde 33 GPs foram realizados consecutivamente desde 1987, ou seja, Suzuka, também parece estar ameaçado. Nas últimas horas, o Departamento de Turismo e Eventos de Osaka confirmou que deseja que a Fórmula 1 visite sua cidade e afirma ter planos de construir um novo circuito de rua fora das vias públicas.

Hiroshi Mizohata, presidente do escritório, disse ao Sankei Shimbun (um jornal japonês local) que a corrida não seria realizada ou financiada pelo setor público, mas pelo setor privado, de modo que não seria um problema para os residentes locais.

Também vale a pena observar que tal projeto tem o apoio do governador de Osaka, que no passado tentou, sem sucesso, atrair a F1 para suas ruas. Entretanto, é justo perguntar como Osaka poderia roubar a categoria de uma pista com história e tradição quase incomparáveis no calendário atual.

Mas também não se deve perder de vista o fato de que o contrato de Suzuka com a Fórmula 1, se não for renovado nos próximos meses, expirará no final da temporada de 2024, portanto, nada é impossível nesse estágio. Além disso, de acordo com a explicação do Osaka Tourism and Events Bureau, seu projeto está pronto para entrar no calendário a partir de 2025.

DRUGOVICH e BORTOLETO na mesma equipe de F1? Brasileiros falam sobre 2024 e ALÉM na ASTON e McLAREN

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Norris na RBR? Sainz? Albon e franceses no centro dos rumores da F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!