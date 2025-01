O momento mais esperado de 2025 da Fórmula 1 era a primeira foto de Lewis Hamilton com o macacão vermelho da Ferrari. Agora, o pai do heptacampeão revelou os bastidores até a chegada desse momento.

O piloto completou 30 voltas com o SF-23 em Fiorano no teste privado com a Scuderia na última quarta-feira (22). Hamilton está buscando o oitavo título e a quebra de recorde na categoria.

Anthony Hamilton, pai do competidor, Carmen, mãe do mesmo, e Linda, madrasta, estiveram em Maranello, acompanhando o primeiro dia de Lewis como piloto da Ferrari. Em declarações ao Daily Mail, Sr. Hamilton comentou a preparação pesada do piloto durante o fim do ano.

O pai de Lewis contou que o filho "treinou como um louco" nas férias e que o "foco e crença são totais" para chegar ao GP da Austrália em sua melhor forma.

"Sabe de uma coisa? Isso parece exatamente o primeiro dia na McLaren", pontuou Anthony.

Hamilton fez sua estreia pela McLaren em 2007, correndo ao lado de Fernando Alonso. À época, ele tinha 22 anos, pouco mais da metade que tem agora - 40 anos.

No entanto, o próprio piloto deixou claro que seu primeiro dia na Ferrari lhe trouxe exatamente os mesmos sentimentos que teve em seus primeiros dias na F1.

