A capital da Argentina, Buenos Aires, receberá uma edição da exposição Formula 1 Experience neste ano, a partir de 22 de março de 2025 até o dia 1 de junho. A categoria também divulgou que a parada na cidade nas margens do Rio da Prata será a primeira em uma turnê maior pela América do Sul.

A capital argentina será a quinta cidade que receberá a exibição do evento, depois de Madri (Espanha), Viena (Áustria), Toronto (Canadá) e Londres (Inglaterra).

O evento contará com contribuições de equipes atuais e históricas, de pilotos sul-americanos icônicos e de personalidades da maior categoria do automobilismo. Em destaque estarão carros de várias eras da F1, objetos históricos da categoria, conteúdo em fotos e vídeos e a experiência dos simuladores de ponta F1 Fastest Lap.

A primeira parte da exposição, "Era Uma Vez na Fórmula 1", visitará o passado da categoria, com fotos nunca antes vistas, carros de F1 históricos, vídeos e mais. "Laboratório de Design" passará pela experiência de dentro de uma fábrica das equipes para mostrar o processo de desenvolvimento dos monopostos.

Já "Pilotos e Duelos" celebrará os mais icônicos personagens e corridas desde 1950, enquanto "Heróis Caídos" é uma homenagem aos que morreram em pista. "Sobrevivência" trará os detalhes da assustadora batida de Romain Grosjean no GP do Bahrein de 2020. Por fim, a exibição traz uma experiência imersiva e histórica no "Pit Wall".

Emily Prazer, CCO da F1, disse: "Ao comemorarmos o 75º aniversário da Fórmula 1, a importância de reconhecer a história e a herança do esporte é ainda mais pungente. Desde a primeira exposição em Madri, a F1 Exhibition tem sido um grande sucesso ao contar a história da Fórmula 1 e estamos muito satisfeitos que ela fará sua estreia na América do Sul em Buenos Aires".

"Houve um forte ressurgimento do apoio da região e mal podemos esperar para que os fãs comemorem o papel fundamental que a região desempenhou na definição do nosso esporte".

Já Jonathan Linden, produtor da Formula 1 Experience declarou: "Temos o prazer de anunciar Buenos Aires como a cidade anfitriã da estreia sul-americana da Formula 1 Exhibition. Como a vibrante capital da Argentina, Buenos Aires possui um rico patrimônio da Fórmula 1, incluindo o histórico GP da Argentina e um impressionante legado de 26 pilotos argentinos de F1".

"Com sua mistura dinâmica de esportes, cultura e entretenimento, Buenos Aires é a escolha perfeita para lançar este novo e empolgante capítulo da Formula 1 Exhibition na América do Sul".

