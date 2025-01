Christian Horner comentou as vantagens da Red Bull em trazer todas as suas operações para 'debaixo do mesmo teto'. A análise vem depois da equipe de Fórmula 1 trazer a produção de motores para dentro de sua empresa.

No entanto, Horner também observou que a tentativa da Red Bull de se tornar uma fabricante de motores de F1 antes dos regulamentos de 2026 traz "riscos enormes". Com essa medida, a equipe de Milton Keynes se torna a segunda equipe, depois da Ferrari, a abrigar todos os aspectos de sua equipe e carro em um único campus.

Para amenizar o impacto dessa grande mudança de abordagem para a Red Bull, há uma grande revisão de regras que trará grandes mudanças para as unidades de potência, chassi e aerodinâmica. Perguntado se a reescrita das regras da F1 era um passo em direção ao desconhecido, Horner disse:

"2026 é um reinício para todos. É claro que, para nós, trazer nossas próprias unidades de potência envolve grandes riscos".

"Mas há pontos positivos na integração e na relação entre os dois mundos. Somos a única equipe, além da Ferrari, que tem tudo sob o mesmo teto, em um único campus".

"Já estamos vendo sinergias entre os engenheiros e projetistas e os projetistas de chassis".

O chefe da equipe Red Bull comparou a operação recém-formada da Red Bull PowerTrains (RBPT) a uma "empresa iniciante" e disse que não deve haver complacência.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto: Red Bull Content Pool

No entanto, Horner está confiante de que eles têm todo o pessoal e os recursos necessários para ter sucesso desde o início da nova era da F1.

"É claro que não se deve subestimar o desafio de uma empresa iniciante que começa do zero, com uma folha de papel branca, há quatro anos, enfrentando a Mercedes, a Ferrari e outros fabricantes", disse Horner.

"Mas acreditamos que reunimos um ótimo grupo de pessoas. Temos ótimas instalações e certamente o objetivo deve ser vencer a Mercedes e a Ferrari".

"2026 chegará antes que percebamos, mas acreditamos que estamos em uma boa posição", acrescentou.

