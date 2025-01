F1: Mercedes analisa 'fracasso' das últimas temporadas de Hamilton

Para Toto Wolff, mesmo que as últimas temporadas da Mercedes e Lewis Hamilton não tenham sido como esperado, o tempo não deve ser classificado como um "fracasso" na Fórmula 1.

Dos seis títulos (2014-2015 e 2017-2020), 84 vitórias, 78 pole positions e 153 pódios conquistados pelo britânico com as cores da marca alemã, a maioria foi obviamente conquistada entre 2014 e 2021, quando a equipe lutava por títulos mundiais.

O período que se seguiu, marcado pela mudança malsucedida nos regulamentos que colocou o efeito solo de volta no centro do debate, foi logicamente muito menos próspero, com Hamilton registrando duas vitórias, uma pole e 20 pódios.

Perguntado se esses três anos difíceis poderiam lançar uma sombra sobre seus sucessos passados conjuntos, Toto Wolff respondeu: "Esse é o esporte a motor mais competitivo do mundo e tivemos a sorte de ganhar oito títulos consecutivos do campeonato mundial [de construtores]. Isso nunca foi feito antes em nenhum outro esporte, e Lewis ganhou sete campeonatos de pilotos [incluindo um com a McLaren em 2008]".

"Você não pode extrapolar pensando que sempre vai vencer ou que estará na disputa por todos os campeonatos. Isso não existe. As regras foram alteradas duas vezes [em 2017 e 2019] e mantivemos nosso nível de desempenho e conquistamos títulos. Então, infelizmente, tropeçamos nos novos regulamentos de 2022".

"Até agora, simplesmente não conseguimos ter um desempenho consistente e oferecer aos pilotos [um carro] que seja previsível, tenha força descendente suficiente, não salte, tenha um manuseio aceitável, onde a degradação dos pneus possa ser gerenciada da maneira correta e os pneus não estejam com temperatura muito alta ou muito baixa. É assim que o esporte funciona. É muito simples".

A última foto de família de Lewis Hamilton com a Mercedes. Foto de: Colin McMaster / Motorsport Images

"Sabe, não sei onde li ou ouvi isso, mas perguntaram a um jogador de basquete se ele achava [...] que sua temporada tinha sido um fracasso. Ele respondeu: [...] 'Michael Jordan jogou 12 temporadas ou algo assim, ganhou seis campeonatos... As outras seis temporadas foram um fracasso?'"

Wolff está se referindo aqui a uma pergunta feita ao jogador do Milwaukee Bucks Giánnis Antetokoúnmpo em uma coletiva de imprensa da NBA, após a eliminação de sua equipe na primeira rodada dos playoffs em abril de 2023 contra o Miami.

Quando perguntado por um jornalista se, diante desse resultado, ele via essa temporada como"um fracasso", o grego deu uma longa resposta, tentando conter sua irritação, que incluiu a seguinte citação: "Michael Jordan jogou 15 anos, ganhou seis campeonatos; os outros nove anos foram fracassos?"

Estivemos juntos por 12 temporadas e ganhamos oito [campeonatos de construtores]. As outras temporadas foram um fracasso?

Wolff continua: "Estivemos juntos por 12 temporadas e ganhamos oito [campeonatos de construtores]. As outras foram fracassos? Terminamos em terceiro há dois anos, terminamos em segundo no ano passado, sabendo que não vencemos uma corrida [em 2023], e vencemos [quatro] este ano".

"Portanto, nem tudo é um fracasso. Tem sido uma grande aventura para a Mercedes e para Lewis. E vamos tentar fazer melhor. Estamos tentando melhorar a cada dia, a cada fim de semana. Será a mesma coisa na próxima temporada, e depois na temporada que todos estão esperando em 2026".

Quanto ao fato de que Hamilton agora estará vestindo as cores da Ferrari, Wolff acrescentou: "Lewis não vai desaparecer. Ele estará no grid com uma Ferrari. Não estamos perdendo a pessoa, estamos apenas perdendo o piloto".

"Mas estamos embarcando em um novo futuro. Temos um piloto de 18 anos [Kimi Antonelli] e um piloto de 27 anos [George Russell] que estarão em nossas equipes. Isso é muito estimulante. Ao mesmo tempo, pessoalmente, desejamos a Lewis tudo de bom. E talvez um carro um pouco mais lento. Mas, mesmo assim, é uma decisão que ele tomou. E estamos de acordo com isso".

