F1: Verstappen faz 'previsão' para Norris após vitória em Miami

Max Verstappen acredita que a vitória de Lando Norris no GP de Miami "não será a última" do britânico na Fórmula 1.

Norris venceu Verstappen por 7s, depois de se beneficiar do fato de ter feito seu único pitstop sob um safety car - ao contrário de seus rivais - causado pelo incidente entre Kevin Magnussen e Logan Sargeant.

Verstappen havia vencido os dois GPs de Miami anteriores, mas já havia feito seu pitstop quando o safety car foi necessário. Anteriormente, ele causou um safety car virtual ao bater e deslocar o cone de amarração na Curva 15 e admitiu que teve dificuldades para fazer seu carro virar.

Foi apenas a segunda vez que Verstappen foi derrotado em 2024, tendo abandonado o GP da Austrália vencido por Carlos Sainz devido a um problema no freio. "Quero dizer, você ganha, você perde", disse o holandês à Sky. "Acho que todos nós estamos acostumados com isso nas corridas, certo?

"Hoje foi apenas um pouco complicado. Acho que, já na média, não me senti muito bem. Estávamos nos distanciando, mas não como deveria ser. Depois, quando fizemos o pitstop e ouvi os tempos de volta que a McLaren estava fazendo, pensei: 'Nossa, isso é muito rápido'."

"Quando eles também passaram a usar o pneu duro, tiveram mais ritmo e, especialmente Lando, ele estava voando. Foi incrivelmente difícil para nós naquele trecho. Mas se um dia ruim é o P2, eu aceito."

Max Verstappen, RB20 da Red Bull Racing, com um obstáculo em sua suspensão Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"E estou muito feliz por Lando. Já faz muito tempo que isso tinha que acontecer e não será a última, então sim, ele definitivamente mereceu."

Quando perguntado se o carro atualizado da McLaren refletia seu verdadeiro ritmo, ele respondeu: "Espero que não! Quero dizer, eles vieram com uma atualização. Sim, com certeza, parece que funciona. Então, temos um pouco de trabalho a fazer do nosso lado."

"Definitivamente, não foi nosso melhor fim de semana em termos de ritmo de corrida, mas analisaremos tudo e tentaremos voltar."

