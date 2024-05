F1: Os famosos que compareceram no GP de Miami

A Fórmula 1 é uma das categorias mais glamurosas do mundo, onde os famosos de diferentes âmbitos querem 'esfregar os ombros' com os pilotos do paddock. E, qual lugar seria melhor para fazer isso do que no GP de Miami, uma cidade que respira luxo por todas as suas esquinas com atores, cantores, atletas e muitas outras personalidades que são lendas em suas respectivas áreas.

Um mito do futebol e que também é embaixador da Alpine, é Zinedine Zidane, que apareceu esteve no evento realizado neste fim de semana. O francês não foi o único atleta de futebol que esteve no Hard Rock Stadium, uma vez que Luis Suárez fez embaixadinhas com Carlos Sainz na quinta-feira.

Na NFL, Patrick Mahomes, acionista da Alpine, esteve presente assim como Tom Brady que também foi visto nas garagens ao lado de alguns pilotos. Kevin Durant foi um dos representantes da NBA e esteve com Fernando Alonso, enquanto Jimmy Bluter passeou pelo paddock com uma camisa da McLaren.

Saindo da área dos esportes, Ed Sheeran também aproveitou uma 'Hot Lap' da Pirelli ao lado de George Russell.

Camila Cabello também esteve presente e agitou as redes sociais ao recriar o famoso meme do garotinho gritando por Charles Leclerc em Baku. O ex-integrante da banda One Direction, Zayn Malik também marcou presença no paddock.

Falando de estrelas e artistas atuais, não podemos deixar de citar Bizarrap, que esteve na garagem da Ferrari e aproveitou para tirar uma foto com Sainz. Algo parecido também aconteceu com o famoso YouTuber Jake Paul que conheceu Max Verstappen.

Apoiando a F1 Academy, Kendall Jenner foi convidada da diretora da categoria, Susie Wolff. Assim como a influenciadora e dona de uma das marcas mais famosas de maquiagem - e que patrocina uma piloto - Charlotte Tilbury.

Contudo, quem chamou mais atenção foi Donal Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos que posou na garagem da McLaren e foi fotografado com Lando Norris após a primeira vitória do britânico na F1.

