F1 - Wolff rebate chefão da Red Bull: “Não tem relevância para mim”

Toto Wolff disse que as críticas do comandante da Red Bull, Oliver Mintzlaff, sobre sua busca por Max Verstappen “não têm relevância” – já que ele nega “jogar xadrez” com pilotos de Fórmula 1.

O chefe da Mercedes recebeu comentários contundentes de Mintzlaff durante o fim de semana do GP de Miami, com o diretor da empresa de bebidas energéticas não satisfeito com a tentativa da Mercedes de afastar Verstappen de sua equipe atual.

Mintzlaff disse ao Bild: “Eu entendo a pressão que Toto Wolff e talvez outras equipes sofrem depois de anos de atraso. Mas acho que Toto Wolff deveria se concentrar em seus desafios. Ele tem o suficiente disso.

“E também tem a ver com respeito. Se eu continuar falando sobre o pessoal de outras equipes, isso não está certo”.

Wolff não se comoveu com o que foi dito e sugeriu que o que Mintzlaff estava falando era irrelevante para ele.

“Não sei o que esse cara está comentando”, disse Wolff. “Não tem relevância para mim.”

Houve relatos – que Wolff negou – de que a Mercedes teria marcado uma reunião com Verstappen e seus representantes esta semana para discutir um potencial acordo para 2025.

Oliver Mintzlaff, Managing Director, Red Bull GmbH Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

No entanto, Wolff deixou claro que continua atento aos desenvolvimentos, embora seja muito cedo para ser definitivo sobre os planos do segundo piloto de sua equipe para 2025.

“Sempre há muitas reuniões”, disse ele. “Não posso dizer nada definitivo sobre o segundo piloto. Acho que já conversamos sobre as possibilidades e quero ser justo com esses caras e não fazer parecer que estamos jogando xadrez com humanos porque não estamos fazendo isso.

“Queremos levar o nosso tempo, ver até onde vai o pensamento de Max e, ao mesmo tempo, monitorar os outros pilotos.

“Carlos [Sainz] esteve muito forte hoje novamente e é por isso que estamos um pouco em modo de observação no momento.”

Enquanto a Mercedes espera para ver o que Verstappen decidirá no final, sua outra opção óbvia é Andrea Kimi Antonelli.

O jovem italiano esteve no centro das especulações durante o fim de semana de Miami sobre uma possível ascensão à Williams em breve, com o entendimento de que a equipe solicitou à FIA uma isenção de superlicença de F1 para ele porque ele tem menos de 18 anos de idade.

Wolff disse que a Mercedes não tem interesse em que ele corra na F1 agora, pois quer que ele se concentre em dar o seu melhor na F2.

“Tantas histórias foram criadas e isso não lhe ajuda em nada porque ele precisa se concentrar em sua campanha na F2”, acrescentou Wolff.

“Ele está fazendo muitos testes para nós, a fim de aperfeiçoá-lo e acho que a decisão do segundo piloto ainda levará semanas, senão meses. Não abordamos a FIA para obter uma liberação antecipada.”

