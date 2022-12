Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2022 da Fórmula 1 foi para Max Verstappen, até então, o seu ano de maior dominância no esporte. Sem um rival na disputa pelo título, o holandês 'sobrou' no campeonato. E, na visão de Nico Rosberg, apenas Lewis Hamilton está na mesma altura do bicampeão mundial e poderá o desafiar no próximo ano.

Com 15 vitórias conquistadas neste campeonato, Verstappen chegou até a conquista do segundo mundial de maneira - quase - soberana, se não fosse pela pressão colocada pela Ferrari no começo do campeonato. Para o ex-piloto de F1 e ex-companheiro de equipe do heptacampeão da Mercedes, se Hamilton for 'presenteado' com um bom carro, ele será o único no grid capaz de desafiar uma possível nova soberania da Red Bull e do holandês.

"Max é um piloto brilhante e tenho certeza que ele estará entre os cinco primeiros de todos os tempos muito em breve, especialmente porque conquistou seu segundo título. É incrível todo o talento que ele tem. Ele é brutal. Ele é o homem a ser batido hoje na Fórmula 1”, disse Rosberg ao Sport1 Germany.

"Lewis é o único que poderia estar no nível dos olhos deles, ou seja, mais ou menos no mesmo nível, se eles tivessem o mesmo carro", destacou.

O campeão de 2016 ainda fez questão de destacar a disparidade existente entre Max Verstappen e seus companheiros de equipe. Desde que Daniel Ricciardo saiu em 2018 - após fazer uma temporada em que ele e o holandês estiveram no mesmo nível - nenhum outro piloto foi capaz de fazer frente.

Após a saída do australiano, a Red Bull colocou ao lado de Verstappen Alex Albon, Pierre Gasly e, agora, Sergio Pérez - tendo o francês sendo substituído por Albon no meio da temporada em 2019 e o tailandês sendo duramente criticado pelos chefes da equipe Christian Horner e Helmut Marko perdendo a oportunidade de seguir no time para 2021 depois de uma temporada completa em 2020.

"Ele tem sido mais forte que seu companheiro de equipe. O atual e os anteriores, eles não são idiotas, claro, pense em Gasly ou em todos os outros, eles não chegam nem à metade do nível de Max. Pérez este ano teve momentos em que esteve perto, mas no resto esteve em terra de ninguém em comparação com Verstappen”, concluiu.

