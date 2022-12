Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2022 da Fórmula 1 pode ser traduzida quase que como um passeio para Max Verstappen na conquista do bicampeonato, com suas 15 vitórias em 22 corridas e um título que veio com muita antecedência. Mas, segundo o holandês, o início da campanha teve contornos bem diferentes, com dois abandonos para a Red Bull e um RB18 bem acima do peso, limitando a performance.

O trabalho nestes dois aspectos ocuparam os dias na sede de Milton Keynes na primeira parte do ano.

"Nosso problema no começo era estarmos muito acima do peso [com o carro], então não podíamos mostrar nosso verdadeiro potencial", disse o holandês ao RacingNews365. "Mas, com o tempo, nos livramos disso e o carro realmente ganhou vida. As atualizações ajudaram, mas foi principalmente pela perda do peso".

A questão do peso passou a ser o maior problema para a Red Bull assim que a confiabilidade foi resolvida, já que a equipe não sofreu com o porpoising como outras.

"Algumas equipes tiveram mais problemas para lidar, enquanto nós pudemos nos concentrar na redução do peso e no desempenho".

Mas Verstappen faz questão de salientar que o excesso de peso do RB18 não era esperado a esse nível.

"Esta redução de peso não foi planejada de fato. De certa forma, os demais buscavam resolver a questão do porpoising e nós estávamos focados no peso, mas acho que preferíamos ter focado ainda mais no desempenho".

E na era do teto orçamentário, algo que a Red Bull aprendeu na pele a importância, o trabalho na redução do peso provou ser tão importante no desempenho quanto no lado finaneiro.

"Nos custou caro, e é um problema com o limite orçamentário. Você já tem algumas atualizações previstas mas, de repente, precisa caminhar para outra área, a redução de peso, e descobrir como fazer isso não é fácil".

