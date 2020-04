No aniversário de 40 anos da primeira vitória de Nelson Piquet na Fórmula 1, no GP dos Estados Unidos - Oeste, em Long Beach, o Motorsport.com preparou um especial com cinco curiosidades que envolvem esse GP histórico para o automobilismo brasileiro.

1 - Cinco anos sem vitórias na Fórmula 1

No início da temporada de 1980, o Brasil vivia um período de seca de vitórias na Fórmula 1, desde que Emerson Fittipaldi saiu da McLaren para fundar a Fittipaldi. Eram cinco anos sem triunfos, que foi encerrado em 30 de março de 1980, há exatos 40 anos, com Nelson Piquet.

2 - A eterna tentativa da F1 de popularizar o esporte nos Estados Unidos

Naquele final de semana seria realizado do GP dos Estados Unidos - Oeste, disputado no tradicional circuito de Long Beach, Califórnia, que hoje recebe a Indy.

Era a quinta edição do GP, que representou uma das muitas tentativas da F1 de popularizar a categoria no país. Para a organização do campeonato, a realização de mais de uma etapa por ano lá era a melhor alternativa para atingir seu objetivo.

Naquela época, a F1 já tinha no calendário o GP dos Estados Unidos, que era realizado no circuito de Watkins Glen. Mas a prova acontecia na parte final da temporada. Ainda na década de 1980, a F1 tentou acrescentar uma terceira corrida anual nos Estados Unidos, que seria realizada nas ruas de Nova York. Apesar de tentar por três anos consecutivos, o GP acabou nunca saindo do papel.

3 - Em ascensão, Piquet teve um final de semana dominante em Long Beach

Piquet estava apenas em seu terceiro ano na F1, na segunda temporada completa correndo pela Brabham. Long Beach era a quarta prova da temporada, e Piquet já vinha com bons resultados nas primeiras etapas de 1981.

Apesar de não ter terminado o GP do Brasil, havia conquistado seu primeiro pódio na F1 no GP da Argentina, prova que abria a temporada. Além disso, foi o quarto colocado no GP da África do Sul, em Kyalami.

Na classificação, feita no dia anterior, Piquet já havia mostrado aos rivais que estava com um carro acertado, fazendo a pole position com um tempo quase um segundo mais rápido que o do segundo colocado, René Arnoux.

Na corrida, Piquet manteve seu domínio, largando bem e disparando, sem ser ameaçado durante toda a corrida. Ao final das 80 voltas, ele foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada, em uma de suas 23 vitórias em sua carreira na F1, que culminou com três títulos mundiais.

GALERIA: Os carros de Nelson Piquet na F1

Galeria Lista 1978 - Ensign N177 1 / 20 Foto de: LAT Images 1978 - McLaren M23 (BS Fabrications) 2 / 20 Foto de: LAT Images 1978-79 - Brabham BT46 3 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1979 - Brabham BT48 4 / 20 Foto de: LAT Images 1979-80 - Brabham BT49 5 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1981 - Brabham BT49C 6 / 20 Foto de: LAT Images 1982 - Brabham BT50 7 / 20 Foto de: LAT Images 1982 - Brabham BT49D 8 / 20 Foto de: LAT Images 1983 - Brabham BT52 9 / 20 Foto de: BMW AG 1983 - Brabham BT52B 10 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1984 - Brabham BT53 11 / 20 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 1985 - Brabham BT54 12 / 20 Foto de: Jean-Philippe Legrand 1986 - Williams FW11 13 / 20 Foto de: LAT Images 1987 - Williams FW11B 14 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1988 - Lotus 100T 15 / 20 Foto de: LAT Images 1989 - Lotus 101 16 / 20 Foto de: LAT Images 1990 - Benetton B189B 17 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1990 - Benetton B190 18 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1991 - Benetton B190B 19 / 20 Foto de: Ercole Colombo 1991 - Benetton B191 20 / 20 Foto de: LAT Images

4 - A transmissão com Galvão, mas em outra emissora

Quem acompanhou a transmissão do GP aqui no Brasil, assistiu com a narração de Galvão Bueno e comentários de Gil Ferreira, mas com uma diferença: naquela temporada, era a TV Bandeirantes que detinha os direitos de transmissão da categoria. Em vídeos disponíveis no YouTube, é possível relembrar (ou conhecer para os mais novos) como foi o momento.

Nos metros finais, Galvão comemora não apenas a primeira vitória de Piquet, mas também a primeira conquista de um brasileiro na F1 em cinco anos, desde a vitória de Fittipaldi no GP da Inglaterra de 1975.

"Você, evidentemente em todo o Brasil, torcendo, entusiasmado com a perspectiva de vitória de Nelson Piquet (...) Nelson Piquet se aproximando da vitória consagradora. E aí está, a bandeirada para Nelson Piquet e o Brasil ganhando. Depois de cinco anos, o Brasil ganha na Fórmula 1. Em 1975, em Silverstone, foi a última. (...) E aí está ele, inteiramente emocionado, ele parou o carro depois de receber a bandeirada. E emoção toma conta de Nelson Piquet".

5 - Emerson no pódio e a passagem de bastão

O GP em Long Beach também é histórico para Emerson Fittipaldi, que terminou a prova em terceiro. O bicampeão da F1 subiu ao pódio pela última vez naquela prova, a bordo de sua Fittipaldi. Era a segunda vez que Emerson ia ao pódio com o carro de sua equipe, após o segundo lugar no GP do Brasil de 1978.

No pódio, Emerson parabenizou Piquet e ambos os pilotos tiraram fotos juntos, o que foi visto como uma passagem de bastão, do bicampeão para o novato que seria o destaque brasileiro na categoria nos anos seguintes.

O vice-campeonato de 1980 e os números de Piquet

Com a vitória, Piquet saiu de Long Beach empatado com René Arnoux na liderança do campeonato, com ambos somando 18 pontos. Ao longo daquele ano, somou ainda outras duas vitórias, na Holanda e na Itália, e outros três pódios, na Argentina, Grã-Bretanha e Mônaco, mas não foi o suficiente para bater o australiano Alan Jones, que terminou como campeão daquele ano.

Mas a performance ao longo de 1980 foi suficiente para colocar Piquet como um dos grandes nomes daquele período. No ano seguinte, conquistou seu primeiro título mundial, após uma grande batalha contra Carlos Reutemann e o próprio Alan Jones. O brasileiro terminou 1981 um e três pontos a frente dos dois pilotos, respectivamente.

Piquet ainda foi campeão em 1983 e 1987, deixando seu nome na história da categoria, com grandes números. Das 14 temporadas que disputou, entre 1978 e 1991, venceu em 10 delas, totalizando 23 vitórias e 24 pole positions em uma carreira de 208 GPs disputados.

GALERIA: As vitórias de Piquet na Fórmula 1