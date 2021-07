Apesar de ter perdido para as duas Mercedes, Sergio Pérez se classificou próximo ao seu companheiro de equipe Max Verstappen na qualificação para o GP da Hungria de Fórmula 1, com ambos na segunda fila, em quarto e terceiro, respectivamente. O mexicano ficou a cerca de seis décimos do holandês e um segundo atrás de Lewis Hamilton, pole position deste sábado (31).

O piloto não teve um fim de semana muito amigável: sua melhor colocação nos treinos livres foi um quinto lugar no TL2 e disse que foi complicado achar a configuração ideal para o carro ao longo das sessões.

"Acho que foram dias complicados em termos de explorar o máximo do carro, com as condições mudando tanto", disse Pérez. "Ontem estava muito calor e tivemos alguns problemas, e hoje outros. Tem sido muito difícil colocá-lo no lugar certo.

"Certamente senti que estava progredindo bem na qualificação e que estava dando bons passos, foi uma pena perder a última volta, porque senti que tinha um bom tempo. Nossa velocidade em linha reta por aqui parece ser pior"

O mexicano também comentou que as altas temperaturas "definitivamente estão relacionadas à falta de equilíbrio" e não quis culpar Hamilton por ter perdido sua última tentativa de volta no Q3.

"Não olhei em detalhes, mas para ser honesto, acho que Lewis teve uma lacuna sensata para Bottas que estava à frente dele. Então algo deve ter acontecido. Acabei por pagar o preço de ser o último do pelotão."

"Eu tinha meu companheiro de equipe à frente. Então, obviamente, senti que respeitar Max era importante e tenho certeza que ele teria feito o mesmo comigo. No final do dia, todos estão tentando estar em sincronia, e isso traz certos problemas."

F1 2021: Hamilton SOBRA contra Verstappen e é pole em quali POLÊMICO na Hungria; veja debate | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: O "pós-guerra" na Hungria: tudo sobre o GP em Budapeste com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: