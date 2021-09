F1: Pérez confiante que brigará pelo pódio no GP da Itália

Sergio Pérez destacou que o circuito de Monza, casa do GP da Itália de Fórmula 1 deste fim de semana, favorece seu estilo de pilotagem e espera que possa lutar pelo pódio. A imagem do Q3 da qualificação em 2019 ainda está na mente: foi um dia em que os dez pilotos mais rápidos circulavam lentamente na pista em busca do vácuo de outro competidor e o mexicano acredita que a situação se repetirá em 2021.

Essa confusão fez com que sete carros, incluindo a Mercedes, não tivessem a oportunidade de procurar uma volta rápida na parte final, dando assim a pole para a Ferrari de Charles Leclerc. Pelas chances de acontecer de novo, é fundamental a classificação para a parte final.

"Acho que podemos esperar um pouco de bagunça no Q3, principalmente com o objetivo de pegar o vácuo estando perto dos outros. Acho que vai ser muito agitado", disse Pérez.

A pista de Monza sediará a segunda corrida sprint do calendário de 2021, ou seja, a sessão de sexta-feira definirá a ordem de largada para a competição no sábado. O mexicano espera que vários rivais estejam na mistura, especialmente ao lado da Mercedes por causa da potência do motor.

"Quando chegarmos aqui esperamos que eles sejam muito, muito fortes, mas também, dado o quão apertado o grid está nesta temporada, talvez vejamos algumas surpresas. Acho que as diferenças na classificação serão muito estreitas, por isso é importante fazer a melhor volta possível."

Pérez está confiante em um bom resultado na pista italiana, onde terminou sete vezes na zona de pontuação, incluindo um pódio, e ficou apenas duas fora dos dez primeiros.

"No geral, é uma boa pista para mim e acho que se adapta à minha direção mas também ao desempenho dos carros aqui, embora sempre haja espaço para melhorias. Espero que este ano, principalmente com a sprint, tudo corra bem e possamos ter um fim de semana simples para voltar ao pódio."

Questionado sobre quais aspectos favorecem sua pilotagem, ele respondeu: "Monza exige pouco downforce, então o carro flutua muito na frenagem, no momento de força, e isso pode danificar muito os pneus, então o que importa é meu ponto forte nesse sentido."

O mexicano é conhecido por ser um exímio guardador de pneus e apresentou boas performances fazendo longos stints nos GPs da França e Azerbaijão este ano, que ajudaram a Red Bull a garantir a vitória nas duas pistas.

F1 2021: Mercedes FAVORITA na Itália? Rico Penteado explica chance de Hamilton voltar a ser LÍDER | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: