Sergio Pérez afirmou que foi "doloroso" perder um pódio no GP da Emilia Romagna da Fórmula 1 neste domingo (01) devido à escolha da equipe de fazer um pit stop durante o safety car, entregando a posição de bandeja para Daniel Ricciardo.

Pérez largou em 11º em Ímola, mas fez uma boa largada, ultrapassando seis carros com um primeiro stint longo com pneus médios, colocando-o em quarto antes de seu pit stop. Na volta, estava com oito segundos de vantagem para Daniel Ricciardo quando Verstappen teve o furo no pneu.

Com o safety car, a equipe optoiu por parar o mexicano novamente, enquanto Ricciardo, Charles Leclerc e Alex Albon seguiram na pista com pneus duros. Na relargada, Pérez ainda perdeu uma posição para Daniil Kvyat e não conseguiu passar Leclerc nas seis voltas finais, terminando apenas em sexto.

Após a corrida, Pérez disse que o segundo pit stop "não fez sentido" naquele momento.

"A chamada foi muito tardia, mas é sempre mais fácil escolher a decisão ideal após a corrida. As ultrapassagens hoje eram muito difíceis. Eu ainda não falei com a equipe. Eles devem ter suas razões para isso".

"É um dia doloroso, porque tínhamos um pódio no bolso. É difícil de digerir. Acho que eles estão tão desapontados quanto eu no momento. Como uma equipe, vencemos e perdemos juntos. Olhando agora, foi a decisão errada".

Pérez sentiu, apesar de tudo, que a equipe tem muitos pontos positivos para tirar de sua performance, mas destacou a situação de sua principal rival na luta pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores, a Renault, que foi ao pódio novamente com Ricciardo.

"Apesar dos negativos, temos muitos positivos. O primeiro stint foi tremendo, grande estratégia, ótimas decisões. Nos colocamos em uma boa posição para o pódio. Mas sim, foi um dia doloroso, para o campeonato também contra nossa competição, já que basicamente demos o pódio ao Ricciardo".

A Racing Point foi de terceiro para quinto no Mundial, perdendo posições para a Renault e a McLaren, que teve seus dois pilotos pontuando, com Carlos Sainz em sétimo e Lando Norris em oitavo.

