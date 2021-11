O chefe da Mercedes, Toto Wolff, acha que a Red Bull teria grande vantagem sobre sua equipe no GP do México de Fórmula 1, mesmo que Max Verstappen não tivesse liderado desde o início.

Verstappen assumiu a liderança saindo do terceiro lugar do grid na Cidade do México, passando por Valtteri Bottas e Lewis Hamilton na curva 1.

Com a vantagem de correr no ar limpo, o holandês rumou para uma vitória incontestável.

Enquanto Wolff acredita que seus pilotos poderiam ter feito um trabalho melhor em segurar Verstappen na corrida desde o início, ele acha que mesmo segurá-lo naquele momento não teria feito diferença no resultado da corrida.

“Você tem que dar os parabéns à Red Bull porque o ritmo estava em outro nível”, disse Wolff à Sky Sports. “Não acho que poderíamos ter vencido a corrida, mesmo se ele não tivesse ficado à frente na primeira curva, porque eles poderiam ter a vantagem nos pit stops.”

“No final, acho que para o campeonato de Lewis foi a limitação de danos. E para os construtores, Valtteri rodando na curva 1 foi muito doloroso.”

Wolff admitiu que os esforços da Mercedes para fazer seus pilotos trabalharem juntos na corrida até a curva 1 não funcionaram como esperado, já que Bottas deixou espaço suficiente para Verstappen correr pelo lado de fora.

“Sim, isso não deveria acontecer”, disse ele. “Acho que tínhamos dois carros na frente e parecíamos abrir o cenário para que Max fosse por fora.”

“E mesmo a rodada [de Bottas] depois, e a perda completa de pontos com o carro de Valtteri quando poderia ter havido um terceiro ou quarto lugar é irritante, para dizer o mínimo.”

Questionado sobre se Bottas conseguir o ponto de volta mais rápida de Verstappen ofereceu uma boa notícia, Wolff disse: “Quer dizer, isso não me consola muito nesse momento.”

“Você vê que em uma única volta tivemos o ritmo do carro, ou pelo menos para fazer a volta mais rápida. Mas, no geral, é um dia para esquecermos.”

A vitória de Verstappen ampliou sua vantagem sobre Hamilton no campeonato para 19 pontos com quatro corridas restantes.

Wolff sabe que a próxima corrida no Brasil deve favorecer novamente a Red Bull com a equipe sendo muito forte lá no passado - mas ele ainda espera que haja uma oportunidade para revidar.

“Espero que possamos quebrar o padrão porque é uma pista da Red Bull, mas vamos dar tudo e tentar contra-atacar”, disse ele. “E há outras três que estão chegando.”

F1 AO VIVO: Verstappen BRILHA e vence no México, com Hamilton em 2º e Pérez em 3º; assista ao debate

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #143 – TELEMETRIA: O que Mercedes e Hamilton têm que fazer para vencer no México

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: