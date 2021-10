Sergio Pérez acredita que "tudo vai parecer ruim" em comparação com a atual melhor geração de carros de Fórmula 1 conforme os pilotos se preparam para os novos regulamentos em 2022. A categoria vai revisar seu livro de regras para a próxima temporada, uma vez que introduz um novo conjunto de diretrizes técnicas definidas para diminuir a velocidade dos carros e torná-los mais fáceis de correr roda a roda.

O impulso vem como parte da tentativa da divisão de melhorar o espetáculo na pista e reduzir o número de corridas tediosas, além de permitir uma maior competição entre as equipes.

Os pilotos estão experimentando os novos carros através do trabalho de simulador antes da temporada seguinte, com Lando Norris dizendo que o modelo de 2022 "não é tão bom de dirigir".

Em uma entrevista ao Motorsport.com, enquanto visitava o campus de Houston da parceira de combustível da Red Bull ExxonMobil, Pérez e seu companheiro de equipe Max Verstappen disseram que era muito cedo para fazer uma avaliação firme sobre se sentirão com os veículos do próximo ano.

"Está tudo bem, só um pouco mais lento", disse o holandês. "Primeiro precisamos ver o carro real na pista e então ajustaremos o simulador em torno dele. No momento, tudo ainda é um trabalho de adivinhação, então não presto muita atenção para ser honesto."

Pérez acrescentou que o carro "não parece tão ruim" e que "ainda é muito cedo", mas também observou como tudo seria diferente em comparação com a geração atual, dos veículos mais rápidos da história da F1.

"Eu pilotei apenas algumas vezes no simulador, então temos que esperar até chegarmos à pista e começar de lá", comentou o mexicano. "Obviamente, é muito diferente em comparação com os regulamentos atuais. Acho nunca veremos os carros atuais [de novo] na história da Fórmula 1."

"São os melhores que já dirigimos ou que todas as pessoas já dirigiram. Infelizmente, tudo vai parecer ruim em relação a eles, mas espero que os próximos sejam agradáveis."

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

A mudança nos regulamentos vem depois de uma das temporadas mais equilibradas da história recente da F1, que vê Mercedes e Red Bull lado a lado à frente do pelotão, com desafios ocasionais da McLaren, Ferrari e até da Alpine, que venceu na Hungria.

Pérez sentiu que era inevitável que o campo se aproximasse no final de um ciclo de regras, mas acrescentou que qualquer grande lacuna que surgir no próximo ano pode levar muito tempo para ser fechada.

"Quando você deixa certos regulamentos [os mesmos] por um longo período de tempo, vê isso acontecer", disse o piloto. "Hoje em dia, as margens são tão pequenas que você tem cinco ou seis equipes que podem subir no pódio no domingo em ritmo puro."

"Acho que no ano que vem aquele que acertar terá uma vantagem em relação aos outros, que levarão anos para alcançar. Possivelmente as regras serão tão limitadas que todos acertarão e ficarão muito próximos, mas acho que não."

"Apesar disso, a Fórmula 1 precisava da mudança por muitos motivos, também por financeiros. Portanto, só temos que esperar e ver o que esses novos regulamentos trazem", concluiu.

