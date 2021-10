Max Verstappen foi votado como o piloto mais popular da Fórmula 1, enquanto a McLaren foi a vencedora entre as equipes, de acordo com a maior pesquisa global já feita sobre o esporte, produzida pelo Motorsport Network em parceria com a categoria e a Nielsen Sports.

Em 2021, Verstappen disputa frente a frente com Lewis Hamilton pelo título de pilotos, mas, entre os favoritos pelos fãs, já supera o piloto da Mercedes.

Os resultados da Pesquisa Global foram divulgadas nesta quinta-feira, antes do GP dos Estados Unidos, tendo recolhido respostas de mais de 167 mil fãs oriundos de 187 países.

Verstappen foi votado por 14,4% dos fãs como seu piloto favorito, ficando ainda entre os três primeiros em um terço dos fãs. Seu crescimento de popularidade foi notado pela primeira vez no relatório de 2017, e isso foi confirmado em 2021, tendo um forte apoio especialmente na Holanda.

Mas sua popularidade provou ser global, sendo o mais votado nos Estados Unidos e no Japão, mostrando seu grande apelo. Verstappen também teve bons números entre fãs de 35 a 54 anos, mostrando que sua fama vai além de uma audiência mais jovem.

Lando Norris foi o segundo na lista, com 13,7% dos fãs, enquanto mais de 40% o colocaram o top 3. O britânico da McLaren não possui rivais quando o assunto é popularidade entre o público feminino, aparecendo em 57% dos top 3, sendo também o piloto favorito entre fãs com 24 anos ou menos.

Após ser votado como o piloto favorito na Pesquisa Global de 2017, o atual campeão Hamilton caiu para terceiro em 2021, com 12,5% dos votos. No Reino Unido, ele segue sendo o mais popular.

Lando Norris, McLaren MCL35M, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Norris ajudou ainda a McLaren a vencer a votação de equipe favorita, com seu crescimento na pista também se refletindo em um aumento de popularidade, subindo de 15,8% em 2017 para 29,5% em 2021.

Norris e Daniel Ricciardo, quarto na lista de pilotos, ajudou a McLaren a obter 40% dos votos entre fãs com 16 a 24 anos. A McLaren também foi a mais votada no Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, Canadá e Brasil, além de liderar a lista na Europa, Américas, Oriente Médio e África.

A Red Bull foi a segunda, com 19,7%, mas sendo a equipe mais popular com fãs acima dos 45 anos. A equipe austríaca terminou à frente da Ferrari, que foi de a mais votada em 2017 para terceira em 2021, com 17,9%, enquanto a Mercedes foi a quarta, com 11,9%.

Você pode ler todo o relatório da Pesquisa Global F1 2021 em: https://f1-global-fan-survey.motorsport.com

Pesquisa Global F1 2021 - Top 10 Pilotos Favoritos

Max Verstappen - 14.4% Lando Norris - 13.7% Lewis Hamilton - 12.5% Daniel Ricciardo - 10.2% Sebastian Vettel - 9% Charles Leclerc - 7.4% Fernando Alonso - 7.3% Kimi Raikkonen - 5.4% George Russell - 4% Pierre Gasly - 2.9%

Pesquisa Global F1 2021 - Top 5 Equipes Favoritas

McLaren 29.5% Red Bull 19.7% Ferrari 17.9% Mercedes 11.9% Alpine 3.1%

F1 2021: Mercedes FAVORITA em Austin? Pista será um PROBLEMA? RICO PENTEADO responde | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #138 – Red Bull não sabe o que fazer contra Mercedes após GP da Turquia?