F1: Alfa Romeo comemora 111 anos com pintura especial na Áustria

A Alfa Romeo completará 111 anos desde a sua fundação e a equipe da Fórmula 1 decidiu homenagear o fabricante milanês. A escuderia usará uma decoração comemorativa neste fim de semana no GP da Estíria, em Spielberg.

O logotipo especial de aniversário, que estará nos carros de Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen, encontra inspiração nos elementos icônicos que compõem o emblema da Alfa. Trata-se da cobra, símbolo da nobre família milanesa dos Visconti, e da cruz, deformada para criar os 3 "uns" que formam 111, representando Milão.

Isso não é tudo, porque o bico também passará por uma mudança cromática significativa. Em vez do símbolo clássico da montadora, haverá um escudo vermelho estilizado e o logo da House, com a intenção de recriar o mesmo efeito dos carros de passeio que o levam acima do escudo.

Alfa Romeo Racing C41 livrea per i 111 anni

A pintura do C41 no GP da Estíria será apenas um elemento do programa de comemorações de aniversário, que também inclui atividades e iniciativas no Museu Alfa Romeo em Arese, perto de Milão, que se estenderão até domingo.

Haverá também desfiles de moda, exposições especiais e celebrações que tingirão a comuna de vermelho graças também à paixão dos clubes e fãs da empresa italiana.

