Com o abandono do holandês Max Verstappen por problema no freio em Melbourne, além do desempenho do mexicano Sergio Pérez ter sido atrapalhado por uma película presa no assoalho do piloto, a Red Bull teve sua sequência de triunfos interrompida no GP da Austrália, vencido por Carlos Sainz, da Ferrari.

O espanhol liderou dobradinha à frente do companheiro monegasco Charles Leclerc, enquanto o britânico Lando Norris, da McLaren, completou o pódio de Albert Park. No próximo domingo, porém, a expectativa é pela volta da Red Bull Racing ao lugar mais alto do pódio na Fórmula 1, dessa vez no GP do Japão.

De todo modo, Pérez crê que Ferrari e também McLaren estavam mais fortes que a RBR na Austrália. O discurso de 'Checo' destoa um pouco do que foi dito por Verstappen no 'dia de mídia' da F1 nesta quinta-feira antes da etapa de Suzuka, onde Max avaliou bem o ritmo taurino em Melbourne, apesar do abandono.

Questionado sobre a degradação de pneus em Albert Park, Sergio respondeu: "Acho que a Ferrari em geral é muito forte nesse aspecto. A McLaren é forte nesse aspecto. E creio que em geral eles foram mais fortes do que nós em Melbourne. Mas há coisas que fizemos de errado lá. E aprendemos com isso. Então, estou muito curioso para ir para a próxima pista frente e descobrir".

