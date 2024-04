F1: Verstappen comenta se tem planos de deixar a Red Bull

Embora o contrato de Max Verstappen com a Red Bull termine apenas no final da temporada de 2028 da Fórmula 1, sua saída da equipe está em pauta devido ao conflito dentro do time e da companhia de bebidas energéticas.

Segundo rumores, se Helmut Marko deixar a equipe, Verstappen também mudará para Mercedes ou Aston Martin.

O fato de Adrian Newey estar em negociações com a Aston Martin depois de 2024 pode ser atraente para Verstappen, considerando a presença da Honda.

No entanto, Verstappen afirmou em entrevista de hoje que quer permanecer na Red Bull no futuro.

“Estou muito feliz onde estou e quero continuar assim”, disse o tricampeão mundial.

Questionado se poderia mudar para a Aston Martin e trabalhar com a Honda novamente em algum momento depois de 2026, Verstappen disse: “Não sei”.

“Não se trata necessariamente de 2026 ou desse período.”

“O que quero dizer é que tenho contrato com a Red Bull até 2028. Depois quero ver se realmente quero continuar correndo.

“Não é tão importante para onde eu vou. Então, não estou pensando nesse tipo de coisa agora.” respondeu.

