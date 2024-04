Fernando Alonso disse que sua “estranha” punição no GP da Austrália por direção potencialmente perigosa não mudará a forma como ele corre na Fórmula 1.

O piloto da Aston Martin recebeu uma penalidade de drive-through em Melbourne, convertida em um acréscimo de 20 segundos, pela forma como se defendeu agressivamente contra George Russell na última volta em Albert Park.

Sua desaceleração precoce, com o objetivo de garantir uma saída limpa na curva 6, pegou Russell de surpresa e o piloto da Mercedes perdeu aderência no ar sujo antes de bater nas barreiras e terminar no meio da pista.

Alonso disse que continua surpreso com o fato de os comissários terem agido contra ele, mas deixa claro que acha que a forma como as coisas aconteceram foi algo único que não o forçará a se comportar de maneira diferente no futuro.

Questionado pelo Motorsport.com no Japão se as regras de direção defensiva estavam claras para ele após ser punido, Alonso disse: “Estava clara. E acho que ainda está.

“A punição em Melbourne foi um pouco surpreendente.

“Não há nada que possamos fazer, temos que aceitar e seguir em frente e nos concentrar aqui. Mas acho que não mudará muito a forma como corremos e como abordamos as corridas.

“Não há obrigação de fazer 57 voltas da mesma forma. Às vezes a gente pega um ritmo mais lento, para economizar combustível, para economizar pneus, para economizar bateria.

“E às vezes vamos devagar nas curvas, ou em alguns setores da pista, para dar o DRS ao carro atrás, porque isso será uma ferramenta útil se o segundo carro atrás estiver em um ritmo mais rápido.

“Todas essas coisas são completamente normais. E foi, é e será para sempre no automobilismo. Portanto, tivemos uma penalidade, provavelmente única, que nunca mais aplicaremos.”

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, leads George Russell, Mercedes F1 W15 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Embora os comissários tenham declarado em seu veredito que o resultado do incidente com Russell não influenciou sua decisão, Alonso não tem certeza.

Questionado se achava que o assunto teria sido ignorado se Russell não tivesse batido, Alonso disse: “100%.

“Se ele estivesse em Abu Dhabi com uma área de escape de asfalto ou algo assim, acho que George voltaria à pista alguns metros depois e tentaria me atacar na volta seguinte, ou na reta seguinte. E não seria nenhum problema.”

Alonso disse que um problema muito maior no incidente foi a forma como um momento relativamente pequeno para Russell se transformou em um grande acidente por causa da forma como as barreiras de proteção na curva 6 lançaram o Mercedes de volta à pista.

“Acho que o grande destaque é a curva 6 na Austrália”, acrescentou Alonso. “Não é a curva mais segura no momento naquela pista.

“Vimos um acidente no ano passado com Alex [Albon] na corrida, e este ano nos treinos livres, em que ele danificou o chassi.

“Também na F2, acho que Dennis [Hauger] bateu lá também. George, obviamente, na corrida.

“E isso é provavelmente, para mim, um ponto mais importante a mudar para o próximo ano, mais do que o que o piloto à minha frente será capaz de fazer ou não, desde que eu não precise fazer uma ação defensiva ou qualquer outra coisa para evitá-lo, o que não foi o caso.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Esse foi o meu ponto depois da Austrália, e ainda agora. Eu seguirei em frente. Não quero falar muito sobre isso.”

Mas apesar de querer definir um limite sobre o assunto, Alonso disse que ser punido em primeiro lugar, e não o nível da penalidade, foi o mais importante para ele.

“Foi a penalidade mais dura da temporada em termos de tempo de volta, o que é estranho, mas o fato de ter sido penalizado [foi o principal problema]”, acrescentou.



