Max Verstappen foi informado de que os danos no assoalho causados por sua passagem pela brita na Copse no Q1 do GP da Inglaterra de Fórmula 1 lhe roubaram 100 pontos de downforce.

Em meio à ameaça de uma chuva no segmento de abertura da classificação, Verstappen estava fazendo muita força com os pneus slicks quando bateu em um trecho úmido na Copse, o que o jogou para fora do circuito e para a brita.

Embora ele tenha conseguido continuar e se recuperar para passar por cada segmento e terminar em quarto lugar no grid, seu RB20 havia sofrido danos na parte inferior que lhe tiraram o desempenho.

Perguntado se a equipe o havia informado sobre a quantidade de downforce que havia sido perdida, Verstappen disse: "Inicialmente, eram 100 [pontos], o que é muito. Reduzimos um pouco, mas era muito."

Embora não haja uma correlação exata entre a perda de pontos de downforce e o tempo de volta, geralmente se considera que 10 pontos equivalem a cerca de 0,1 segundo. Nesse caso, 100 pontos podem valer até um segundo.

Verstappen disse que o incidente na Copse se deveu ao fato de ele estar no lugar errado, na hora errada, quando a chuva caiu.

"O Q1, aquela saída, foi muito azarada", disse ele. "Saí da curva 7 em direção a Copse e começou a chover. Então, eu sabia que as pessoas à minha frente não tinham aquele trecho de chuva e, é claro, elas estavam com pneus slicks."

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Eu sabia que, no Q1, precisávamos daquela volta de slicks, porque você nunca sabe se vai chover mais e, então, a sessão termina. Naturalmente, tentei manter a velocidade alta."

"Tive que pegar o cascalho, que destruiu o assoalho. Perdi várias peças do carro, embora a equipe tenha feito um bom trabalho ao tentar recuperar algumas peças e otimizar o equilíbrio entre a frente e a traseira, o que basicamente arruinou nossa classificação. Fiquei feliz por estar no Q3 com os danos que tivemos e estar em P4 é provavelmente uma surpresa positiva."

Enquanto a Red Bull trabalhava nos reparos do assoalho, Verstappen disse que o equilíbrio aerodinâmico continuava mudando - o que dificultou para ele encontrar consistência antes de uma volta final no Q3 que o levou para a segunda fila.

Perguntado sobre o esforço final, ele disse: "Ainda não foi ruim. Tive um pequeno momento na curva 4, mas, sinceramente, eles continuaram consertando o assoalho, então o equilíbrio mudava a cada volta. Eu estava mudando as coisas na minha roda a cada volta para tentar encontrar um compromisso melhor. Então, provavelmente, em alguns trechos, nós o deixamos no limite para compensar, mas ainda assim foi uma boa volta.

"Tentei ir até o limite, tentei realmente usar a pista sempre que pude, porque, naturalmente, em alta velocidade, a carga não estava lá, e eu estava indo mais devagar em algumas curvas em comparação com os treinos. Mas, sim, foi o melhor que pudemos fazer com os danos, eu acho."

