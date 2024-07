Andrea Kimi Antonelli admite que está sentindo a pressão desde que foi apontado como o piloto que substituiria Lewis Hamilton na Mercedes, que está indo para a Ferrari, antes de sua primeira vitória na Fórmula 2 na corrida de sprint em Silverstone.

Depois de conquistar o título europeu da Fórmula Regional, o jovem de 17 anos pulou a Fórmula 3 para competir na categoria mais sênior, mas os holofotes aumentaram infinitamente quando Hamilton anunciou sua surpreendente mudança para a Ferrari em 2025.

A pressão aumentou ainda mais quando Toto Wolff disse que não havia oferecido a Hamilton um contrato de vários anos, depois de ter sido queimado pela perda anterior de Max Verstappen para a Red Bull, que havia sido capaz de oferecer ao holandês uma vaga imediata. Não querendo arriscar um cenário repetido, Wolff disse à emissora austríaca ORF: "Eu simplesmente queria manter essa opção [de colocar Antonelli no assento em 2025] aberta".

Embora Antonelli tenha demonstrado vislumbres de ritmo nesta temporada, ele não conseguiu mostrar a qualidade de estrela que se esperava dele antes de um desempenho dominante na corrida sprint de Silverstone.

Falando depois de subir ao pódio pela primeira vez na F2, ele admitiu: "Nem sempre lido muito bem com a pressão. Obviamente, esta temporada tem sido de muita pressão, para ser honesto. Mas hoje posso dizer que lidei muito bem com ela. Ainda há algumas melhorias, porque às vezes ainda cometo alguns erros."

Andrea Kimi Antonelli dirige o Mercedes W12

"Por exemplo, ontem, na classificação, cometi um erro na minha volta e perdi um pouco de tempo. Então, definitivamente, às vezes eu ainda não tenho o desempenho que poderia. Mas estou sempre tentando lidar da melhor forma possível com a pressão, e acho que hoje foi realmente a vitrine."

"Foi um grande alívio para mim, porque isso realmente tira muito peso dos meus ombros."

Sem um pódio antes de Silverstone, Wolff disse que Antonelli precisava "se apresentar em água fria" e "nadar" - uma analogia que se mostrou surpreendentemente adequada no sábado. Perguntado sobre a importância do resultado, Antonelli acrescentou: "Definitivamente, era necessário. Não foi o início de temporada ideal, mas estamos melhorando muito ao longo da temporada."

"Tenho que dizer que, de minha parte, nos últimos fins de semana, não fiz um bom trabalho, mas agora estou muito feliz por conseguir minha primeira vitória. Foi uma corrida difícil no geral, com condições muito difíceis, mas no final conseguimos fazer tudo muito bem."

