O contrato de Sergio Pérez com a Racing Point era de três anos, mas seu acordo foi rescindido depois que a equipe, que no próximo ano se chamará Aston Martin, assinou com Sebastian Vettel. Isso significou que o mexicano teria que procurar uma nova equipe para 2021.

Embora o nome do piloto tenha sido mencionado na Haas e Williams, foi falado nas últimas semanas que poderia substituir Alexander Albon, na Red Bull.

Mas acredita-se que a equipe austríaca continuará com Albon ou escolherá Nico Hulkenberg.

De acordo com informações do Bahrein neste sábado, Pérez decidiu dar uma entrevista coletiva nesta segunda-feira, às 14h30, horário de Brasília.

O piloto mexicano deve anunciar seu futuro dentro da categoria nesta reunião ou se fará uma pausa por um ano.

Por sua vez, a Red Bull não agendou nenhum anúncio até agora, e esta reunião será algo do staff de Pérez.

F1: Entenda o jogo político nos bastidores do 'duelo' Hulk vs Pérez pela vaga na Red Bull em 2021

