F1: Verstappen lidera treino antes de classificação no Bahrein

Max Verstappen quebrou a sequência de bons resultados de Lewis Hamilton no Bahrein. O inglês, que havia sido o mais rápido nas duas sessões da sexta-feira, teve que se conformar com o segundo posto no TL3 neste sábado, realizado em Sakhir.

O astro da Red Bull, cravou 1min28s355, quando restavam pouco menos de 10 minutos para o final, ficando à frente de Hamilton por 0s263. Valtteri Bottas, Alexander Albon e Carlos Sainz completaram o top-5.

O Treino

Como de costume na maioria dos sábados, o terceiro treino livre começou ‘preguiçoso’, com apenas três pilotos marcando tempo nos primeiros 15 minutos: Kimi Raikkonen, George Russell e Nicholas Latifi, com o finlandês fazendo 1min31s247.

Faltando 40 minutos para o final, boa parte do grid foi para a pista, todos com pneus macios, com vários deles chegando a liderar. Max Verstappen se destacou com 1min29s617, mais de meio segundo sobre Sergio Pérez.

Hamilton bem que tentou, mas ficou a 0s369 em sua primeira volta rápida do dia, restando 32 minutos.

Na metade da sessão, o holandês da Red Bull era o líder, seguido de Hamilton, Pérez, Pierre Gasly e Alexander Albon.

Vettel era o penúltimo naquele momento, após ter uma de suas tentativas de volta rápida ser satrapalhada por Russell, que estava em ritmo de long run. Outro que não estava bem era Valtteri Bottas, em 10º.

Mas o finlandês deu a resposta na pista quando faltavam 15 minutos para o fim, fazendo 1min28s721, 0s879 mais rápido que Verstappen.

Como esperado, Hamilton deu a sua resposta e colocou ‘ordem na casa’, ao cravar 1min28s618, pouco mais de um décimo sobre seu companheiro de equipe.

Mas Verstappen surpreendeu e superou a marca de Hamilton, com 1min28s355, chegando à ponta da tabela. Albon era o quarto colocado, a seis décimos do holandês, atrás também da dupla da Mercedes.

E foi assim que o treino terminou, com Verstappen como o mais rápido antes da classificação em Sakhir.

O treino classificatório para o GP do Bahrein acontece neste sábado, às 11h, horário de Brasília.

Resultado final

