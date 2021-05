Dois anos após a última edição, a Fórmula 1 volta às ruas do Principado em 2021 para mais um GP de Mônaco. E como manda a tradição, os primeiros treinos livres aconteceram nesta quinta-feira (20) em vez das sextas. Em um TL1 movimentado, de aclimatação para todos os pilotos, não apenas os novatos, a ponta da sessão ficou com Sergio Pérez, enquanto Max Verstappen foi o terceiro, Lewis Hamilton o quinto e Valtteri Bottas o sexto.

Com quatro pilotos sem nunca ter andado com a F1 em Mônaco e os carros de 2021 muito diferentes em comparação aos de 2019, ninguém perdeu tempo e, nos primeiros dez minutos, todo o grid já havia feito pelo menos uma volta rápida.

Voltando a correr em casa, Charles Leclerc chamou a atenção duas vezes nos primeiros minutos. Uma com seu capacete especial para o GP de Mônaco, com uma homenagem a Louis Chiron, o único monegasco a vencer a prova, em 1931.

E Leclerc estava tão feliz por correr novamente em casa que a transmissão mostrou inclusive um momento em que o piloto dava tchau para as pessoas que estavam nas sacadas de sua casa na saída dos boxes. Mas, com uma quebra de câmbio, o TL do monegasco chegou ao fim com menos de dez minutos.

Por outro lado, Carlos Sainz ocupava a ponta neste momento com 01min13s639, 1s001 mais rápido que Lewis Hamilton, em segundo. Mas vale destacar que, enquanto o piloto da Ferrari fez sua volta de pneus médios, o da Mercedes estaav com os compostos duros. Completavam o top 10 neste momento: Vettel, Verstappen, Pérez, Norris, Gasly, Bottas, Alonso e Raikkonen.

Próximo à metade do treino, tivemos mais um pequeno incidente. Fernando Alonso saiu de modo errado da Rascasse e não conseguiu evitar o muro na Anthony Noghes, última curva do circuito. O espanhol quebrou a asa de sua Alpine mas conseguiu seguir, tendo que fazer uma volta completa para voltar aos boxes. Por segurança, a direção de prova acionou o safety car virtual. Mais tarde, ele ainda acabou passando reto na Sainte Devote, a primeira curva.

Com 30 minutos de treino transcorrido de um total de 60, Hamilton ocupava a ponta com 01min12s995, 0s136 a frente de Bottas e 0s196 de Verstappen. Fechavam o top 10 Gasly, Sainz, Pérez, Norris, Vettel, Latifi e Giovinazzi. Menos de dez minutos depois, Gasly foi o primeiro a fazer volta com pneus macios, passando para a ponta com 01min12s929.

De pneus médios, Verstappen ocupava a ponta a 15 minutos do fim, com 01min12s648, 0s169 a frente de Pérez, mas de pneus macios, enquanto Gasly completava o top 3. Sainz, Hamilton, Bottas, Norris, Vettel, Tsunoda e Raikkonen fechavam os dez primeiros neste momento.

No final, Sergio Pérez, ainda de macios, entregou uma volta em 01min12s487 para terminar o TL1 na ponta, 0s070 a frente de Carlos Sainz e 0s112 de Max Verstappen. Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Lando Norris, Sebastian Vettel, Yuki Tsunoda e Kimi Raikkonen completaram o top 10.

A Fórmula 1 volta à pista de Mônaco ainda nesta quinta para o segundo treino livre. A sessão está marcada para as 10h, horário de Brasília, com transmissão pelo Bandsports. E assim que acabar o TL2, corre para o canal do Motorsport.com que hoje tem a "Quinta-Livre". Nossa equipe fará, ao vivo, uma análise completa do primeiro dia de atividades de pista. Não perca!

