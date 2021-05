Helmut Marko não costuma ter papas na língua e antes do GP de Mônaco da Fórmula 1, o austríaco já lançou mais uma vez um de seus dardos, desta vez direcionado ao francês Pierre Gasly, piloto da AlphaTauri e ex-Red Bull.

Marko falou para a Auto Motor und Sport o papel que, segundo ele, os segundos pilotos terão na batalha Mercedes e Red Bull pelo título da F1 nesta temporada.

"Este campeonato mundial também será decidido pelos segundos pilotos das equipes", disse o austríaco.

A verdade é que Valtteri Bottas foi 0s203 mais lento em média do que Lewis Hamilton nas primeiras quatro corridas da temporada, enquanto Sergio Pérez ficou a 0s339 de Max Verstappen no mesmo período.

No entanto, apesar do mexicano ainda estar se adaptando ao RB16B e ter que usar os ajustes do carro de Verstappen até o momento, Marko acredita que sua abordagem e atitude são melhores que as de Pierre Gasly em sua passagem pela equipe Milton Keynes, no primeiro semestre da temporada de 2019.

"Pérez está melhorando constantemente. Ele não quer reinventar o carro, como Gasly. Pelo contrário, ele olha para Max, analisa suas voltas e reconhece onde ele tem que melhorar", disse Marko.

No entanto, o austríaco também apertou Pérez nas últimas semanas, deixando claro que a equipe precisa dele se quiser enfrentar a Mercedes em um nível estratégico em cada corrida e no Mundial como um todo.

Até o momento, o mexicano somou pontos em todas as corridas, exceto no GP da Emilia Romagna, e é o sexto geral, oito pontos atrás de Charles Leclerc e 48 pontos atrás de seu companheiro de equipe, Verstappen. O seu melhor resultado foi o quarto lugar em Portugal, enquanto o holandês conseguiu vencer em Ímola.

