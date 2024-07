Em meio à pressão enfrentada por Sergio Pérez na Red Bull, a equipe anglo-austríaca programou um teste com Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda e Liam Lawson em Ímola, intensificando o rumor de uma demissão do piloto mexicano, reporta o jornal britânico The Mirror.

A escuderia aproveitará o recesso da Fórmula 1 em agosto para realizar a atividade com o veterano Ricciardo, da Austrália, o japonês Tsunoda, o jovem Lawson, da Nova Zelândia. Enquanto isso, o time decide o que fará com Pérez, que vem decepcionando -- seu desempenho na Bélgica pode ser fatal.

Segundo o Mirror, o consultor de automobilismo da Red Bull na F1, Helmut Marko, viajará para a Inglaterra após a etapa de Spa-Francorchamps neste fim de semana para, junto ao chefe da equipe, Christian Horner, discutir o futuro de 'Checo' e a eventual substituição ao piloto latino-americano.

O teste com Ricciardo, Tsunoda e Lawson em Ímola faz parte da alocação de dias de filmagem aos quais os times de F1 tem direito no decorrer da temporada. Além dos três pilotos supracitados, o também japonês Ayumu Iwasa, júnior taurino, deve participar da atividade, embora sem chances de ir à 'RBR.

De acordo com o Mirror, Ricciardo e Lawson são os que têm mais chances de vaga na escuderia principal, de modo que Tsunoda deve seguir na RB, a segunda equipe do grupo de energéticos na categoria.

