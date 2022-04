Carregar reprodutor de áudio

A contestação judicial dos moradores de Miami Gardens para impedir a realização da edição inaugural do GP de Miami de Fórmula 1 com base em danos à audição devido ao barulho produzido pelo evento foi negada por um juiz na quarta-feira (21), dando mais uma vez o sinal verde para a prova.

Esse era o último potencial impedimento para o evento, que será realizado entre 06 e 08 de maio ao redor do Hard Rock Stadium em Miami Gardens.

O Juiz Alan Fine, que julgava o pedido para a realização de uma audiência especial para impedir a realização da corrida, determinou que "qualquer dano potencial é evitável" em termos de danos à audição, apesar dos demandantes apresentarem novas evidências como solicitado no início da semana.

"O ponto aqui é que não vou agendar uma audiência de liminar antes de 06 de maio", disse Fine. Ele seguiu listando uma série de motivos que o levaram a tomar tal decisão. "Duas se destacam das demais. Apesar do fardo parecer injusto aos residentes, eu acredito que qualquer dano potencial é evitável".

"Junto disso, as evidências apresentadas até agora sobre potenciais perdas auditivas são, em minha visão, altamente especulativas. Não é baseada em nenhuma informação sobre os barulhos emitidos atualmente pela Fórmula 1, e o depoimento mais recente colhido na última noite não considera a barreira sul [um muro de proteção levantado anteriormente no local]".

Fine também julgou que a demora no protocolamento do pedido, em 21 de março, também teve um papel em sua decisão.

"A outra razão é a demora em propor esta ação em busca de uma medida cautelar. Não estou persuadido pela solidez legal de esperar para registrar até que a permissão para eventos especiais fosse emitida".

O Juiz Fine não descartou novos procedimentos judiciais após a realização da etapa de 2022, acrescentando que espera "uma audiência de prova completa em quarto a cinco meses" após a prova.

O monitoramento de som será realizado pelo estádio como parte de suas obrigações determinadas pelo Memorando de Entendimento, parte do contrato do evento com a cidade. O juiz também ordenou que um desses pontos de monitoramento seja feito dentro ou próximo das áreas residenciais.

