Carregar reprodutor de áudio

No GP da Emilia Romagna, as equipes e pilotos da Fórmula 1 podem enfrentar uma grande dor de cabeça, graças às zebras do circuito de Ímola e as características dos carros de 2022.

O começo da temporada europeia acontece em Ímola, um circuito clássico, que tem algumas das zebras mais agressivas da temporada, especialmente em comparação com as pistas modernas que a F1 visitou neste início de campeonato.

No passado, os pilotos notaram que precisavam usar o máximo possível das zebras de Ímola para obterem o melhor tempo de volta possível, com as chicanes oferecendo os melhores ganhos caso fossem tratadas como se fossem uma reta.

Mas a chegada dos carros de efeito solo forçam os pilotos a tomarem uma abordagem mais cautelosa neste fim de semana. Com boa parte da performance vindo do fluxo de ar na parte inferior do carro, as equipes precisam colocar as máquinas bem mais próximas do chão que no passado.

E essa redução na distância para o chão abre o risco dos pilotos danificarem os assoalhos caso ataquem demais as zebras como no passado.

Um engenheiro da F1 disse ao Motorsport.com: "Se você olhar para a largada do ano passado, quando Lewis Hamilton precisou atravessar a zebra na curva 1 para evitar a colisão com Max Verstappen, isso teria estragado o assoalho se fosse com o carro de 2022".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, at the start Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

As equipes relutam em aumentar a altura do carro, porque isso compromete a performance, então o resultado final pode ser os pilotos tratando as zebras com mais respeito. Porém, alguns podem arriscar mais em busca de velocidade.

Xevi Pujolar, diretor de engenharia da Alfa Romeo, concorda que os pilotos precisam ser cuidadosos com as zebras de Ímola.

"Certamente é algo que estamos considerando. E pode ser um fator limitante em algumas ocasiões, com o modo como você ajusta o carro e quanta pista você usa. É preciso ter cuidado em algumas partes. Pode impactar o fim de semana".

Kevin Magnussen, da Haas, não tem certeza sobre o quão diferente terá que ser sua abordagem, mas espera que isso não limite sua equipe.

"Os carros são mais baixos e mais rígidos, então pilotar em cima das zebras é mais difícil do que com os modelos antigos. Veremos. Espero que, independentemente dos desafios, nós possamos ser competitivos. Acho que nosso carro é bem forte no geral".

ALPINE VEM COM TUDO? Verstappen e Sainz 'DE VOLTA' em ÍMOLA? Veja o que está em jogo no GP | F1 2022

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #174 - Leclerc já é número 1 da Ferrari ou Sainz ainda está 'vivo'?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: